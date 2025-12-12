एक हैट्रिक और 7 विकेट... T20 इंटरनेशनल मैच में बना W, W, W, W, W, W, W का असंभव रिकॉर्ड, कौन है ये विध्वंसक गेंदबाज?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटएक हैट्रिक और 7 विकेट... T20 इंटरनेशनल मैच में बना W, W, W, W, W, W, W का असंभव रिकॉर्ड, कौन है ये विध्वंसक गेंदबाज?

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:34 PM IST
Umpire Out Signal
Umpire Out Signal

Unique Cricket Records: इन दिनों क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की होड़ मची हुई है. हर दिन नए रिकॉर्ड्स बनते नजर आ रहे हैं. अब टी20 फॉर्मेट के एक रिकॉर्ड ने क्रिकेट जगत को हिला दिया है. 33 साल के एक गेंदबाज ने 7 विकेट लेकर तहलका मचा डाला है. इस फॉर्मेट में ये करिश्मा दूसरी बार हुआ है. इस स्पेल में हैट्रिक भी इस गेंदबाज ने ली. विपक्षी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई.

रहम की भीख मांगते दिखे बल्लेबाज

हम बात कर रहे हैं बहरीन के तेज गेंदबाज अली दाऊद की जिन्होंने टी20I क्रिकेट में इतिहास रचा है. बहरीन के 33 वर्षीय तेज गेंदबाज अली दाऊद ने पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में करिश्मा किया. भूटान और बहरीन के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में ये ऐतिहासिक कारनामा देखने को मिला. दाऊद ने महज 19 रन देकर 7 विकेट लेकर अपना नाम पुरुष टी20 इंटरनेशनल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग स्पेल में दूसरे नंबर पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है.

बहरीन ने बनाए थे 160 रन

बहरीन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 160 रन बनाए थे. 161 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भूटान की टीम के लिए अली दाऊद काल सबित हुए और वन मैन शो दिखाया. दाऊद ने पारी के तीसरे ओवर में अपना स्पेल शुरू किया और भूटान के 2 बल्लेबाजों को आउट कर टीम की कमर तोड़ दी. 16वें ओवर में दाऊद ने एक के बाद एक तीन विकेट लेकर हैट्रिक जमाई और उसके बाद अगले ही ओवर में दो और विकेट लेकर अपना सात विकेट हॉल पूरा किया.

इद्रुस ने पहली बार किया था ये करिश्मा

अली दाऊद से पहले इद्रुस ने ये करिश्मा किया था. मलेशिया की तरफ से खेलते हुए स्याजरुल इद्रुस ने आठ रन देकर सात विकेट झटके थे और आज तक उनका रिकॉर्ड अमर है. दाऊद के इस जादुई प्रदर्शन की बदौलत बहरीन ने यह मुकाबला 35 रनों से एकतरफा अंदाज में अपने नाम किया और 3-0 से सीरीज में अजेय बढ़त बनाई.

