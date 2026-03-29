कौन हैं अल्लाह गजनफर? IPL में इस अफगानी का डेब्यू, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद भारत से मांगी थी मदद

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच IPL 2026 का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में मुंबई इंडियंस ने अफगानिस्तान के 20 साल के ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर को IPL में डेब्यू करने का मौका दिया है. अल्लाह गजनफर का यह IPL टी20 लीग में पहला ही मैच है. अल्लाह गजनफर को अफगानिस्तान से उभरने वाले टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक माना जाता है.

कौन हैं अल्लाह गजनफर?

20 साल के अल्लाह गजनफर ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत एक तेज गेंदबाज के तौर पर की थी, लेकिन बाद में स्पिन गेंदबाजी को अपना लिया. अल्लाह गजनफर IPL में डेब्यू से पहले कई फ्रैंचाइजी टी20 लीग्स में खेल चुके हैं, जिनमें कोलंबो स्ट्राइकर्स, अफगानिस्तान 'ए', टीम अबू धाबी, मुंबई इंडियंस, अबू धाबी नाइट राइडर्स, MI एमिरेट्स, डर्बीशायर, एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स, सनराइजर्स ईस्टर्न केप और अन्य टीमें शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद भारत से मांगी थी मदद

IPL 2026 सीजन की शुरुआत से ठीक पहले अल्लाह गजनफर तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने काबुल में एक बड़े रिहैब सेंटर पर हुई पाकिस्तान की एक विनाशकारी एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की थी और भारत से एक भावुक अपील की थी. एक अस्पताल को निशाना बनाए जाने की घटना के बाद, अल्लाह गजनफर ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान आम नागरिकों पर युद्ध के बुरे प्रभावों के बारे में बात की थी.

एयर स्ट्राइक के बाद निकाला था गुस्सा

अल्लाह गजनफर ने इस सेंटर के बारे में बात करते हुए कहा था कि यह एक ऐसी जगह थी जहां बहुत से लोग अपनी शारीरिक और मानसिक रिकवरी के लिए अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए जाते थे. इस सेंटर ने उन बहुत से लोगों की मदद की जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे. अल्लाह गजनफर ने पाकिस्तान के इस हमले के पीछे के मकसद पर भी सवाल उठाया और कहा, 'मुझे नहीं पता कि वे क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान आम लोगों को निशाना बनाता है, और हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. अफगानिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता.'

भारत से मांगी थी मदद

भारत को 'करीबी दोस्त' बताते हुए अल्लाह गजनफर ने कहा था, 'भारत हमारा करीबी दोस्त है. हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों. दूसरे देशों से भी हमारी यही गुजारिश है. यह लोगों के लिए अच्छा नहीं है. इस समय पूरी दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है और यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है.' अल्लाह गजनफर ने मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू करते हुए अपने आईपीएल डेब्यू मैच में 4 ओवर में 51 रन लुटा दिए.