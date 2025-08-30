नाबाद 168 रन... शुभमन गिल की जगह मिली कप्तानी और ठोक दिया शतक, कौन है ये बल्लेबाज? दलीप ट्रॉफी में मचाया धमाल

दलीप ट्रॉफी 2025 में नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी संभाल रहे ओपनर बल्लेबाज अंकित कुमार ने शतक ठोका. ईस्ट जोन के खिलाफ मुकाबले के तीसरे दिन दूसरी पारी में उन्होंने यह शतक जड़ा. हालांकि, वह स्टंप्स तक आउट नहीं हुए और 168 रन बनाकर नाबाद लौटे. बता दें कि दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन टीम की कमान भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को सौंपी गई थी, लेकिन उनकी अनुपलब्धता के बाद अंकित कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई, जो उपकप्तान थे.

अंकित कुमार ने ठोका शतक

नॉर्थ जोन टीम के कप्तान अंकित कुमार ने ईस्ट जोन के खिलाफ मैच के तीसरे दिन शानदार शतक बनाया. पहली पारी में अंकित 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाते हुए पहले सेंचुरी पूरी की और फिर स्टंप्स तक नाबाद रहे. अंकित 168 रन पर खेल रहे हैं. उनकी इस पारी में 16 चौके और एक छक्का भी शामिल रहा. अंकित को युवा बल्लेबाज यश ढुल से बखूबी साथ मिला.

कौन हैं अंकित कुमार?

अंकित कुमार एक भारतीय क्रिकेटर हैं, जिनका जन्म 1 नवंबर 1997 को हुआ कुरुक्षेत्र में हुआ. वह हरियाणा के लिए टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं. उन्होंने 14 दिसंबर 2018 को 2018-19 रणजी ट्रॉफी में हरियाणा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया. 2 मार्च 2019 को 2018-19 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के लिए अंकित ने अपना टी20 डेब्यू किया. लिस्ट-ए में इस बल्लेबाज का डेब्यू 4 अक्टूबर 2019 को विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा के लिए खेलते हुए हुआ. उन्हें अब तक 36 फर्स्ट क्लास, 27 लिस्ट-ए और 21 टी20 मैचों का अनुभव है, जिनमें कुल 3500 से ज्यादा रन बनाए हैं. उनके नाम कुल 8 शतक भी हैं.

यश ढुल का भी सैकड़ा

अंकित कुमार को यश ढुल का साथ मिला, जिन्होंने भी शतक ठोका. ढुल ने 157 गेंदों में 133 रन बनाए. उनकी इस पारी में 14 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. रियान पराग ने उन्हें LBW किया. बता दें कि यश ढुल इस समय शानदार फॉर्म में हैं. इस शतक से पहले उनका बल्ला दिल्ली प्रीमियर लीग में भी जमकर बोला. यश ढुल ने डीपीएल में दो शतक बनाए थे. अब इसी फॉर्म को उन्होंने दलीप ट्रॉफी में भी बरकरार रखा.

बेहद मजबूत स्थिति में नॉर्थ जोन

अंकित कुमार की कप्तानी पारी और यश ढुल के शतक से नॉर्थ जोन की टीम बेहद मजबूत स्थिति में है. नॉर्थ टीम ने पहली पारी में 405 रन बनाने के बाद ईस्ट जोन को 230 रन पर ढेर कर दिया और 75 रनों की अहम बढ़त हासिल की. इसके बाद तीसरे दिन स्टंप्स तक टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 388 रन है. उसकी कुल बढ़त 563 रनों की हो चुकी है. अंकित कुमार और आयुष बडोनी (56*) की बैटिंग के साथ चौथे दिन के साथ खेल की शुरुआत होगी, जो नाबाद हैं.