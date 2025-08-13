Arjun Tendulkar: चट मंगनी अब कब ब्याह... सारा तेंदुलकर के शोर के बीच अर्जुन तेंदुलकर की सगाई, क्या करते हैं ससुर जी?

Arjun Tendulkar Engagement: 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर की फैमिली सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती है. चारों तरफ सारा तेंदुलकर के अफेयर के चर्चे देखने को मिलते हैं. लेकिन इस बीच अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की खबर से तहलका मच गया है. अर्जुन की सगाई घई फैमिली की लाडली सानिया चंदोक से हुई है. अर्जुन की होने वाली पत्नी का खास कनेक्शन सारा तेंदुलकर से भी है. अब सवाल है कि आखिर सानिया चंडोक हैं कौन?

कौन हैं सानिया चंडोक?

सानिया सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं लेकिन उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक नहीं है. सानिया मुंबई के सबसे फेमस बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. घई फैमिली खान-पान के क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति रखती है. इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी जैसे बिजनेस इस फैमिली से जुड़े हैं. आधिकारिक भारतीय सरकारी रिकॉर्ड (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) के अनुसार, सानिया चंडोक मुंबई स्थित मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी में एक नामित पार्टनर और डायरेक्टर हैं.

क्या करते हैं ससुर जी?

सानिया चंडोक मुंबई के जाने-माने व्यवसायी रवि घई की पोती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया रवि घई के बेटे गौरव घई की बेटी हैं. वह सारा तेंदुलकर की अच्छी दोस्त हैं. सारा तेंदुलकर इंस्टाग्राम पर सानिया को फॉलो करती हैं. अर्जुन तेंदुलकर को भी उनके साथ देखा गया है. अब सवाल है कि अर्जुन तेंदुलकर की शादी सानिया चंडोक से कब होगी.

आधिकारिक पुष्टि नहीं..

सोशल मीडिया पर अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की खबरें तेज हो चुके हैं. चारो तरफ खलबली मची हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर दोनों फैमिली की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है. अर्जुन तेंदुलकर मुंबई से हटकर गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं. आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं. हालांकि, उन्हें आईपीएल 2025 में एक मैच भी खेलने का मौका नहीं मिला था.