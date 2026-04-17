कौन हैं समरीन कौर? जिनके प्यार में 'क्लीन बोल्ड' हुए अर्शदीप सिंह..फैंस के हाथ लगा लव स्टोरी का ये सबूत

Who is Arshdeep Singh Rumored Girlfriend: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. पंजाब किंग्स इकलौती ऐसी टीम है, जिसने एक भी मैच नहीं हारा. 16 अप्रैल को पंजाब ने मुंबई को 7 विकेट से मात दी. इस जीत में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लेकर खास योगदान दिया. वह अपने इस प्रदर्शन के अलावा एक और खास वजह से चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों अर्शदीप सिंह और जानी-मानी मॉडल-अभिनेत्री समरीन कौर के डेटिंग की अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं.

वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स को चीयर करती समरीन की तस्वीरें और एक वायरल स्नैपचैट फोटो ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. इंटरनेट के 'डिजिटल जासूसों' का दावा है कि अर्शदीप सिंह अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पारी शुरू कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्नैपचैट की एक फोटो और टैटू का 'कनेक्शन'

अर्शदीप और समरीन के रिश्ते की चर्चा एक रहस्यमयी स्नैपचैट फोटो से शुरू हुई, जो खुद अर्शदीप ने शेयर की थी. इस तस्वीर में अर्शदीप एक लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे थे, हालांकि लड़की का चेहरा छिपा था, लेकिन हाथ पर बना एक खास टैटू फैंस की पारखी नजरों से नहीं बच सका. सोशल मीडिया यूजर्स ने जब इस टैटू और नेल आर्ट की तुलना समरीन कौर की पुरानी तस्वीरों से की, तो दोनों बिल्कुल हूबहू निकले. इसी 'सबूत' ने इन चर्चाओं को हवा दी कि अर्शदीप के साथ दिखने वाली मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं बल्कि समरीन ही हैं.

कौन हैं समरीन कौर? (Who is Samreen Kaur)

अब सवाल ये है कि अर्शदीप सिंह का दिल जीतने वाली समरीन कौर कौन हैं? तो जान लीजिए कि समरीन कौर ग्लैमर जगत का एक जाना-माना नाम हैं. जम्मू-कश्मीर की रहने वाली समरीन साल 2018 में मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं. उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित सिम्बायोसिस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है. समरीन न केवल एक सफल मॉडल हैं, बल्कि कई मशहूर पंजाबी म्यूजिक वीडियो और फिल्मों का हिस्सा भी रह चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनके स्टाइलिश अंदाज के लाखों दीवाने हैं.

अर्शदीप सिंह ने निकाला विकेट तो झूम उठीं

समरीन कौर को हाल ही में मुल्लांपुर और वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स के मैचों के दौरान स्टैंड्स में देखा गया था. फिर वह 18 अप्रैल को मुंबई बनाम पंजाब के बीच हुए मैच को देखने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंची थीं. जब अर्शदीप सिंह ने मुंबई के शेरफेन रदरफोर्ड को क्लीन बोल्ड किया, तो समरीन की खुशी और उनके रिएक्शन कैमरों में कैद हो गए, जिसकी तस्वीरें और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

वीडियो में एक साथ दिखे समरीन और अर्शदीप सिंह

पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अर्शदीप और समरीन आईपीएल टीम बस के पास खड़े होकर बातचीत करते और हंसते हुए नजर आ रहे हैं. अर्शदीप के 'क्यूट जेस्चर' और समरीन की मुस्कुराहट ने फैंस को यकीन दिला दिया है कि यह महज दोस्ती से बढ़कर कुछ और है.

चुप्पी साधे बैठे हैं दोनों सितारे

इतनी चर्चाओं के बावजूद अर्शदीप सिंह और समरीन कौर ने अब तक अपने रिश्ते पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. फिलहाल दोनों ने ही इस मामले पर चुप्पी साध रखी है. आईपीएल के बिजी सीजन में खिलाड़ी अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखते हैं, लेकिन फैंस को उस पल का बेसब्री से इंतजार है, जब यह जोड़ी खुद अपने प्यार का इजहार करेगी.

ये भी पढ़ें: कौन है ये खूबसूरत महिला, जिनकी बोल्ड तस्वीर को विराट कोहली ने किया लाइक, अवनीत के बाद फिर हुई गलती से 'मिस्टेक'?