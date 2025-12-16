Advertisement
trendingNow13043299
Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं अशोक शर्मा? 150 की रफ्तार... उमरान मलिक से भी ज्यादा खतरनाक! गुजरात टाइटंस ने 200% अधिक सैलरी देकर खरीदा

कौन हैं अशोक शर्मा? 150 की रफ्तार... उमरान मलिक से भी ज्यादा खतरनाक! गुजरात टाइटंस ने 200% अधिक सैलरी देकर खरीदा

Who is Ashok Sharma: राजस्थान के 23 वर्षीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा पिछले 1-2 सालों में तेजी से उभरकर सामने आए हैं. अशोक शर्मा ने मौजूदा 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विकेट लेने वालों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है. 150 KMPH की रफ्तार से गेंद डालने की काबिलियत रखने वाले अशोक शर्मा को आईपीएल 2026 ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 90 लाख में खरीदा. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Who is Ashok Sharma
Who is Ashok Sharma

Who is Ashok Sharma: आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कई युवा अनकैप्ड खिलाड़ियों की किस्मत चमकी. इस लिस्ट में 23 वर्षीय गेंदबाज अशोक शर्मा का नाम शामिल है. अशोक घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं और फिलहाल टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए हैं. 150 KMPH की रफ्तार से गेंद डालने की काबिलियत रखने वाले अशोक शर्मा को आईपीएल 2026 ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने 90 लाख में खरीदा. 

सोशल मीडिया पर फैंस गुजरात टाइटंस के इस सौदे को देखकर बेहद खुश हैं. बता दें कि अशोक शर्मा का आईपीएल खेलने का ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर की भूमिका निभा चुके हैं. 

कौन हैं अशोक शर्मा?

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान के 23 वर्षीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा पिछले 1-2 सालों में तेजी से उभरकर सामने आए हैं. अशोक शर्मा ने मौजूदा 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विकेट लेने वालों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, उन्होंने अब तक 8 मैचों में 20 विकेट लिए हैं, जिसमें 4/16 के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े शामिल हैं. वो लगातार 140 किमी/घंटे से अधिक की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं. वहीं, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 150 KMPH की स्पीड से भी गेंद डाली है. फैंस की माने तो अशोक शर्मा जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक से भी ज्यादा खतरनाक हैं. 

200% अधिक सैलरी में बिके

अशोक शर्मा को राजस्थान रॉयल्स ने 2025 में 30 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन अगले सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया. शानदार प्रदर्शन कर रहे अशोक पर अब गुजरात टाइटंस ने बड़ा दांव खेला है और उन्हें 200 प्रतिशत अधिक सैलरी यानी 30 लाख से बढ़कर अब 90 लाख में खरीदा है.

कैमरून ग्रीन और पथीराना का ऑक्शन में धमाका

आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की झोली में सबसे ज्यादा पैसे थे. KKR ने दो खिलाड़ियों पर छप्पड़ फाड़ पैसा बरसाया और अपने पर्स से 43.20 करोड़ रुपये इन्हीं दो पर लुटा दिए. ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ और श्रीलंका के डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर मथीसा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा.

ये भी पढ़ें: IPL Auction: कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर से लेकर आकिब तक... इन 'अनजान' खिलाड़ियों पर हुई धनवर्षा, एक झटके में बने करोड़पति

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Ashok Sharma

Trending news

1 लाख कर्ज का गुब्बारा 74 लाख हो गया, सिस्टम देखता रहा; किसान को बेचनी पड़ी किडनी
Maharashtra
1 लाख कर्ज का गुब्बारा 74 लाख हो गया, सिस्टम देखता रहा; किसान को बेचनी पड़ी किडनी
'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर घमासान, थरूर का प्रहार
Shashi Tharoor
'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर घमासान, थरूर का प्रहार
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
Bondi Beach
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर