IPL 2026: कौन हैं अशोक शर्मा? धारदार गेंदबाजी से सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मचाई थी तबाही, अब गुजरात के लिए किया डेब्यू

आज (31 मार्च) गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है. आईपीएल के फाइनल मुकाबले के बाद से पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक भी मुकाबला नहीं खेला है. ऐसे में उनके ऊपर आज खास नजरें होंगी. हालांकि, हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे गेंदबाज के बारे में जिसने सैय्यद मुस्ताक अली ट्रॉफी में खूब कहर बरपाया. उसके बाद उन्हें परिणाम स्वरूप उन्हें आईपीएल 2026 के ऑक्शन के दौरान गुजरात टाइटंस ने अपने खेमे में शामिल किया था. साथ ही कप्तान शुभमन गिल ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए आज टीम में मौका भी दिया. अब देखना दिलचस्प होगा कि डेब्यू मैच में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है.

कौन हैं अशोक शर्मा?

राजस्थान के 23 साल के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा पिछले 1-2 सालों में तेजी से अपनी छाप छोड़ रहे हैं. मौजूदा 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने विकेट लेने की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है. 8 मैचों में अशोक शर्मा ने 20 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 रहा. वे लगातार 140 किमी/घंटे से ऊपर की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने 150 किमी/घंटे की रफ्तार भी हासिल की है. फैंस की नजर में अशोक शर्मा, जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं.

अशोक के लिए बड़ा अवसर

बता दें कि आज अशोक शर्मा को लंबे समय के बाद आखिरकार आईपीएल में खेलने का मौका मिला है. आज वह गुजरात के लिए वह डेब्यू कर रहे हैं.अशोक शर्मा को 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन अगले सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया. शानदार प्रदर्शन के बाद अब गुजरात टाइटंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है और उनकी सैलरी 200 प्रतिशत बढ़ाकर 30 लाख से 90 लाख रुपये कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक के लिए खुशी का पल

सोशल मीडिया पर फैंस गुजरात टाइटंस के इस शानदार साइनिंग को देखकर काफी खुश हैं. गौरतलब है कि अशोक शर्मा का आईपीएल में खेलना इससे पहले एक सपने जैसा रहा था, लेकिन उन्होंने पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर के रूप में अपने हुनर का प्रदर्शन किया है. हालांकि, आज उन्हें गुजरात के लिए डेब्यू करने का मौका मिला है. ऐसे में आज उनका सपना फाइनली पूरा हो रहा है और ये उनके साथ-साथ अशोक के पूरे परिवार के लिए एक खुशी का मौका होगा.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: जडेजा ने पहले ही मैच में बिखेरा जलवा, मलिंगा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड चकनाचूर