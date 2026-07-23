Who is Ashok Sharma: 154 की स्पीड, 160 की चाहत, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में हुआ डेब्यू... कौन हैं नई पेस सनसनी अशोक शर्मा?

Ashok Sharma India T20I Debut vs Zimbabwe: 23 जुलाई 2026...ये वही तारीख है, जो अशोक शर्मा पूरी जिंदगी याद रखेंगे, क्योंकि आज के दिन उनका वह सपना पूरा हुआ है, जो उन्होंने सालों पहले देखा था. ये सपना था भारत की जर्सी पहनने का, जो लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर जिम्बाब्वे की सरजमीं पर पूरा हुआ है. भारत की नई पेस सनसनी अशोक ने पहले घरेलू क्रिकेट में जलवा दिखाया, फिर आईपीएल में सुर्खियां बटोरीं और अब देश की जर्सी में वह अपने करियर का बेहतरीन आगाज करना चाहेंगे. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मैदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उनका टी20I डेब्यू हुआ है.
ये वही अशोक हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था. गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 154.2 किमी/घंटे की रफ्तार से सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकी थी. 23 साल के अशोक किसान परिवार से आते हैं. उनका टीम इंडिया के लिए डेब्यू तक का सफर आसान नहीं रहा.
अशोक राजस्थान के जयपुर के पास स्थित रामपुर गांव से आते हैं. उनका परिवार खेती-किसानी करता है. उनके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे दो-दो बच्चों को क्रिकेटर बना सकें. अशोक के बड़े भाई भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार के पास साधन सीमित थे. ऐसे में बड़े भाई और पिता ने अशोक के सपने को पूरा करने के लिए बड़ी कुर्बानी दी और उन्हें आगे बढ़ाया.
अपनी तूफानी पेस और स्विंग के दम पर अशोक ने घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हुए जलवा बिखेरा. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के सीजन में 8 मैचों में 20 विकेट चटकाकर सबका ध्यान खींचा था. इसके बाद आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 30 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन बाद में रिलीज कर दिया.
इसके बाद आईपीएल 2026 की नीलामी में गुजरात टाइटंस ने उन पर बड़ा दांव खेला और 200% की बढ़ोतरी के साथ 90 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. इसी सीजन उन्होंने 154.2 kmph की रफ्तार से गेंदबाजी करके हर किसी को हैरान कर दिया था.
भारत की टी20I टीम में चुने जाने के बाद अशोक ने अपनी रफ्तार और टारगेट को लेकर बड़ा खुलासा किया था. घरेलू क्रिकेट में लगातार 140+ और 150 kmph की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले अशोक शर्मा दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बनना चाहते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मैंने कभी अपनी पेस (रफ्तार) से समझौता नहीं किया है. अगर सब कुछ सही रहा, तो मैं एक दिन 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी गेंदबाजी करूंगा. हालांकि, मेरा पूरा ध्यान हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर है.'
अशोक शर्मा के पास अभी ज्यादा अनुभव नहीं है. घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अब तक 4 फर्स्ट क्लास मैचों में 14, जबकि लिस्ट ए के 8 मैचों में 14 और टी20 के 16 मैचों में 28 विकेट लिए हैं.
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव.