154.2 KMPH... किसान का बेटा बना 'रफ्तार का किंग', कौन हैं अशोक शर्मा? फेंकी IPL 2026 की सबसे तेज गेंद

Ashok Sharma: गुजरात टाइटंस के युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने अपने दूसरे ही आईपीएल मैच में 154.2 KMPH की रफ्तार से गेंद डालकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है. वो IPL 2026 में सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में उन्होंने गोली की स्पीड से बॉल डालकर फैंस का ध्यान खींचा.
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Who is Ashok Sharma: आईपीएल 2026 में यूं तो अभी तक बल्लेबाजों का राज रहा है, लेकिन गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने अपने दूसरे ही मैच में 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी. IPL 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने अशोक को 90 लाख रुपये में खरीदा था. घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने 150 KMPH की स्पीड से गेंद डालकर महफिल लूटी थी और वहीं से इस गेंदबाज की चर्चा तेज हुई. अब अशोक शर्मा ने दुनिया की सबसे बड़ी लीग में भी मिसाइल दागकर बता दिया कि अगर उनपर ध्यान दिया जाए तो वो आने वाले समय में टीम इंडिया के नए सनसनी बन सकते हैं.
अशोक शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 154.2 KMPH की रफ्तार से गेंद डालकर फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा. इसके साथ ही वो आईपीएल 2026 में सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाज भी बन गए. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग पारी के 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर रॉकेट की रफ्तार से बॉल डाली.
जब अशोक शर्मा ने 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डाली तो राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल क्रीज पर थे. गोली की रफ्तार से गेंद उनके पास से गुजरी और इस बॉल पर एक भी रन नहीं बना. 23 साल की उम्र में अशोक शर्मा ने सनसनी मचा दी और वो आईपीएल 2026 में सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2026
'रफ्तार के नए किंग' बनने की राह पर निकल चुके अशोक शर्मा का क्रिकेट सफर आसान नहीं रहा है. वो जयपुर के पास एक छोटे से गांव के निवासी हैं. अशोक के पिता एक किसान हैं. अशोक के बड़े भाई भी क्रिकेट में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो दोनों बेटों को क्रिकेटर बना सके. अशोक के लिए पिता और बड़े भाई ने बड़ी कुर्बानी दी और उन्हें यहां तक पहुंचाने के लिए कड़ी संघर्ष की. अशोक शर्मा घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं. 23 साल के तेज गेंदबाज ने अभी तक 11 T20 मैच खेले हैं और 23 विकेट चटकाए हैं.
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