आसमान से गिरे, खजूर पर अटके... 38 साल के अफरीदी पर पाकिस्तान ने खेला दांव, 16 साल से डेब्यू का इंतजार

Who is Asif Afridi: एक मशहूर कहावत है- आसमान से गिरे, खजूर पर अटके. पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह पूरी तरह फिट हो रहा है. एशिया कप 2025 के फाइनल में मिली हार के बाद पाकिस्तानी टीम बौखला गई है. उसने टी20 के प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट टीम से सैम अयूब को बाहर निकाल दिया गया. वहीं, 18 सदस्यीय टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसका क्रिकेट करियर लगभग समाप्त हो चुका है. इस प्लेयर का नाम आसिफ अफरीदी है.

पाकिस्तान में एक और अफरीदी

पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 38 साल के अनकैप्ड बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी को आश्चर्यजनक रूप से शामिल किया है. वह हाल के दिनों में पाकिस्तानी टीम में शामिल होने वाले चौथे अफरीदी हैं. उनसे पहले मशहूर शाहिद अफरीदी के अलावा शाहीन अफरीदी और अब्बास अफरीदी ने खेला है.

16 साल से डेब्यू का इंतजार

अफरीदी ने 2009 में एबटाबाद के लिए फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने 35 रन देकर सात विकेट रहित ओवर फेंके थे. तब से 16 साल हो गए, लेकिन उन्हें अब तक टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिला. वह डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. अफरीदी ने 57 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें 25.49 की औसत से 198 विकेट लिए हैं. उन्होंने 13 बार पारी में पांच विकेट और दो बार मैच में 10 विकेट झटके हैं.

अफरीदी का रिकॉर्ड

बाएं हाथ के स्पिनर अफरीदी ने 60 लिस्ट ए और 85 टी20 मैच भी खेले हैं. इसमें क्रमशः 83 और 78 विकेट लिए हैं. उन्होंने 2022 में मुल्तान सुल्तांस के लिए अपना पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) डेब्यू किया है. उन्होंने पांच मैचों में आठ विकेट लिए हैं. वह पीएसएल 2025 के लिए लाहौर कलंदर्स में चले गए थे. वहां उन्होंने नौ मैचों में सात विकेट लिए.

टेस्ट टीम में कैसे मिली जगह?

अफरीदी ने उम्र को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया है. बाएं हाथ का यह स्पिनर घरेलू क्रिकेट में अच्छे फॉर्म में रहा है. उन्होंने पिछले सीजन में चार कायद-ए-आजम ट्रॉफी मैचों में 21.44 की औसत से नौ विकेट लिए. इसके बाद छह प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I मैचों से 25.16 की औसत से 18 विकेट लिए. वह पांच स्पिन विकल्पों में से एक हैं. इसमें उनके साथी 38 वर्षीय बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स नोमान अली, ऑफ-स्पिनर साजिद ख़ान, लेग-स्पिनर अबरार अहमद, अनकैप्ड बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर फैसल अकरम और टी20 कप्तान सलमान अली आगा शामिल हैं.