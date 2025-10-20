38 साल की उम्र में डेब्यू... कौन है पाकिस्तान टीम में एंट्री पाने वाले दूसरे उम्रदराज खिलाड़ी, हसन अली का काटा पत्ता

PAK vs SA: शान मसूद की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम टेस्ट में में साउथ अफ्रीका को टक्कर दे रही है. इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम में 38 साल के एक खिलाड़ी ने डेब्यू किया. इस खिलाड़ी को 31 साल के हसन अली के स्थान पर चुना गया. पिछले मैच में हसन अली पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे. हालांकि, पाकिस्तान की टीम ने पिछले मुकाबले में 93 रन से अफ्रीका को रौंद दिया था. अब दूसरा मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है.

अफ्रीका ने किए दो बदलाव

हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 38 साल के बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी की, जो पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने. दक्षिण अफ्रीका ने भी दो बदलाव किए, जिसमें चोट से उबरकर लौटे केशव महाराज शामिल हैं. अब रावलपिंडी में भी पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और धमाकेदार शुरुआत की है.

कौन हैं आसिफ अफरीदी?

आसिफ अफरीदी पेशावर के रहने वाले 38 साल के अनुभवी स्पिनर हैं. वे अपनी कंट्रोल और टर्निंग पिचों पर विकेट चटकाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. वे निचले क्रम में बल्लेबाजी से भी मैच का रुख बदलने का माद्दा रखते हैं. उन्होंने पहली बार 2009 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. 2015 में थोड़े ब्रेक के बाद वापसी की. 57 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 95 पारियों में 198 विकेट लिए हैं, इस दौरान उनका औसत 25.49 और इकोनॉमी 2.92 की रही है. बल्लेबाजी में 94 पारियों में 1,630 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी शामिल है.

दूसरे सबसे उम्रदराज प्लेयर

टेस्ट डेब्यू के समय उनकी उम्र 38 साल और 299 दिन थी. वे पाकिस्तान के दूसरे सबसे उम्रदराज टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इंटरनेशनल स्तर पर इतने साल इंतजार करना पड़ा. यह डेब्यू पाकिस्तान के स्पिन अटैक को मजबूत बनाएगा, जहां नोमान अली और साजिद खान जैसे गेंदबाज पहले से हैं. पाकिस्तान की तरफ से दूसरे टेस्ट में शान मसूद और अब्दुल्लाह शफीक की तरफ से अर्धशतकीय पारियां देखने को मिलीं.