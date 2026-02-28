क्या है 'बारामूला की स्टेन गन'? जिसके दम पर J&K बदलने जा रहा 67 साल का इतिहास, जिस बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे पिता, वो कर रहा बल्लेबाजों का 'इलाज'

Who is Auqib Nabi Baramulla Sten Gun: कई दशकों तक आतंक की आग में झुलसने वाले जम्मू-कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद खास है. 28 फरवरी 2026 का दिन वही तारीख बनने जा रहा है, जिसका इंतजार घाटी के लोगों को पिछले 67 सालों से था. एक वक्त था जब कश्मीर की वादियों में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. आज जम्मू-कश्मीर क्रिकेट में नया सवेरा होने जा रहा है. ये सवेरा उस बारामूला के दम पर पॉसिबल होने जा रहा है, जिसका जिक्र कभी आतंक और दहशत की वजह से सुर्खियों में रहता था. आज उसी धरती से उठी 'बारामूला की स्टेन गन' ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में धमाका कर दिया है.

यह धमाका बारूद का नहीं, बल्कि तेज गेंदबाज आकिब नबी की उन घातक गेंदों का है, जिन्होंने 67 साल के सूखे को खत्म कर जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी के सिंहासन पर बैठाने की तैयारी कर ली है.

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट में 67 साल बाद जो सवेरा होने जा रहा है, उसके सबसे बड़े नायक हैं आकिब नबी, जिन्हें दुनिया अब 'बारामूला की स्टेन गन' के नाम से जानती है. ये वही आकिब नबी हैं, जिन्हें उनके पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन आज उनका बेटा क्रिकेट की पिच पर अपनी घातक यॉर्कर और स्विंग से विपक्षी बल्लेबाजों का 'इलाज' कर रहा है. आकिब ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 60 विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि उनके पास वर्ल्ड लेवल का गेंदबाज बनने की क्षमता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रणजी ट्रॉफी 2025-26 का सीजन आकिब के लिए बेहद शानदार रहा है. पूरे सीजन उन्होंने घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया. फाइनल में उन्होंने अकेले दम पर कर्नाटक जैसी दिग्गज टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. पहली पारी में उन्होंने 23 ओवरों में 54 रन देकर 5 विकेट निकाले. इस दौरान 7 ओवर मेडन भी फेंके. यह वही कर्नाटक की टीम है, जिसने रणजी ट्रॉफी के 8 खिताब जीते हैं, लेकिन वह जम्मू-कश्मीर के 584 रनों के जवाब में पहली पारी में सिर्फ 293 रनों पर सिमट गई.

जीत की दहलीज पर J&K

फाइनल मुकाबले का आज 5वां यानी आखिरी दिन है. फिलहाल जम्मू-कश्मीर दूसरी पारी में करीब 300 रन बना चुका है और उसके पास लगभग 600 रनों की बढ़त है. उसकी जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि अगर मुकाबला ड्रॉ भी रहा तो पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत का सेहरा जम्मू-कश्मीर के सिर सजेगा.

8 बार की चैंपियन कर्नाटक घुटनों पर आई

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पूरे 11 साल बाद कर्नाटक की टीम 9वां खिताब जीतने के सपने के साथ हुबली के केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड में उतरी थी. सामने 67 साल से इस टूर्नाममेंट में हिस्सा ले रही जम्मू-कश्मीर की टीम थी, जिसमें पारस डोगरा को छोड़कर कोई बड़ा नाम नहीं था. हर मामले में कर्नाटक की टीम मजबूत दिख रही थी, लेकिन जोश और जज्बे से लबरेज जम्मू-कश्मीर ने उसे बड़ा झटका दिया.

पहली पारी में पहले बल्लेबाजों ने रनों की बारिश की. फिर आकिब नबी ने गेंद से कहर बरपा दिया. उनकी आग उगलती गेंदबाजी का ही नतीजा रहा कि केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी कर्नाटक टीम को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा. आइए जानते हैं बारामूला के आकिब नबी की कहानी, जिन्होंने पढ़ाई से लेकर खेल के मैदान तक सिर्फ टॉप करना सीखा है.

आकिब नबी को क्यों कहा जाता है 'बारामूला की स्टेन गन'?

सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि आखिर आकिब नबी को 'बारामूला की स्टेन गन' (Sten Gun of Baramulla) क्यों कहा जाता है? यह नाम उन्हें उनके चाहने वालों ने दिया है. उनकी गेंदबाजी की शैली और घातक सटीकता की वजह से उन्हें यह नाम मिला. जिस तरह एक स्टेन गन अपने निशाने पर अचूक वार करती है, ठीक वैसे ही आकिब नबी अपनी सटीक यॉर्कर और लाइन-लेंथ के लिए जाने जाते हैं. रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सीजन में उन्होंने इसका शानदार प्रदर्शन भी किया है. आकिब अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों के स्टंप्स को उसी तरह निशाना बनाते हैं जैसे कोई शार्पशूटर.

आकिब उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से आते हैं. उनकी गेंदबाजी में गजब की तेजी है और वे बेहद आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करते हैं. जब यह गेंदबाज अपने रिदम में होता है तो किसी भी विरोधी टीम को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है. यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर के क्रिकेट गलियारों में उन्हें 'बारामूला की स्टेन गन' कहा जाने लगा.

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में लगी थी 8.40 करोड़ रुपये की बड़ी बोली

आईपीएल 2026 में वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे. मिनी ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया. बेटे की इस उपलब्धि से पिता गुलाम नबी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपने बेटे को जल्द से जल्द टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देखना चाहते हैं.

पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, बेटा मैदान पर कर रहा बल्लेबाजों का इलाज

तेज गेंदबाज आकिब नबी डार के पिता गुलाम नबी उन्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि आकिब पढ़ाई में अव्वल थे. एक इंटरव्यू में उनके पिता ने बताया था कि आकिब ने आठवीं और दसवीं कक्षा में जोनल स्तर पर टॉप किया था और 12वीं में साइंस स्ट्रीम चुनी थी. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा. 12वीं के बाद जब वह आगे की पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर बारामूला गए, तो उनका फोकस क्रिकेट पर और बढ़ गया. जब आकिब ने गांव छोड़ा था तो उनके पिता ने कहा था कि अगर क्रिकेट ही खेलना है तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से खेलो. पिता की यही बात दिमाग में बिठाकर आकिब मेहनत में जुट गए और आज नतीजा सबके सामने है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 60 विकेट लेकर धूम मचा दी है. वो अब बल्लेबाजों का इलाज कर रहे हैं.

कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं आकिब

यह वही आकिब हैं, जिन्होंने दलीप ट्रॉफी में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा था. आकिब के नाम दलीप ट्रॉफी के इतिहास में लगातार चार गेंदों पर 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. वह ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं. उनसे पहले 1979 में कपिल देव ने फाइनल में लगातार तीन गेंदों पर 3 विकेट लिए थे.

क्या है आकिब नबी की खासियत

आकिब नबी एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर हैं. पावरप्ले के साथ डेथ ओवर्स में भी उनका बेहतरीन कंट्रोल रहता है. लंबे स्पेल फेंकने की जबरदस्त क्षमता है. इस सीजन 10 मैचों में वह 60 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने 2.65 की इकॉनमी और 12.56 की औसत से गेंदबाजी की है. इस सीजन वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. खास बात यह है कि वह रणजी ट्रॉफी के 92 साल के इतिहास में किसी एक सीजन में 60 विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं. इस बार वह 7 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. उनके नाम रणजी में 15 बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा दर्ज है.

ये भी पढ़ें: Ranji Trophy Final Live Score: जम्मू-कश्मीर की बढ़त 550 रन के पार, कामरान इकबाल का जोरदार शतक