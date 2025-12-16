कौन हैं जम्मू के आकिब नबी डार? भारत के नए 'मोहम्मद शमी' ने मचाई सनसनी, बेस प्राइस से 28 गुना ज्यादा पैसा मिला

Who is Auqib Nabi Dar: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में आकिब नबी डार ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रखा था. उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि इस रकम से 1-2 नहीं बल्कि 28 गुना ज्यादा पैसा उन्हें मिलने वाला है. जी हां, दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी डार को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा.
Who is Auqib Nabi Dar: आईपीएल. एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जहां रातोंरात खिलाड़ियों की किस्मत बदल जाती है, लेकिन इस किस्मत का फैसला तो ऑक्शन में तय होता है. मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में एक ऐसे ही 'अनजान' भारतीय खिलाड़ी की लौटरी लगी. दिल्ली कैपिटल्स ने खजाना खोला और जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर आकिब नबी डार को करोड़पति बना दिया. इस अनकैप्ड प्लेयर के लिए ऑक्शन रूम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जबरदस्त बोली लगी.
आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में आकिब नबी डार ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रखा था. उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि इस रकम से 1-2 नहीं बल्कि 28 गुना ज्यादा पैसा उन्हें मिलने वाला है. जी हां, दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी डार को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा.
कौन हैं आकिब नबी डार?
आकिब नबी डार जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज हैं. 29 वर्षीय औकिब घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं और आईपीएल 2026 की नीलामी में उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया. दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा.
जम्मू और कश्मीर के 29 साल के दाएं हाथ के स्विंग बॉलर आकिब नबी भारत के सबसे लगातार घरेलू पेसरों में से एक बनकर उभरे हैं. 2025-26 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने पांच मैचों में 13.27 के एवरेज से 29 विकेट लिए हैं. इसमें 7/24 का बेस्ट हॉल भी शामिल है और सीजन की शुरुआत में सभी बॉलर्स में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे. बॉल को दोनों तरफ मूव करने और सटीक बॉलिंग करने की उनकी काबिलियत ने IPL स्काउट्स का ध्यान खींचा है.
SMAT में भी शानदार प्रदर्शन
जम्मू के आकिब नबी डार घरेलू क्रिकेट में लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका 2025 का सीज़न बेहद प्रभावशाली रहा है, जिसमें उन्होंने चल रहे SMAT 2025 में 15 विकेट लिए हैं. आकिब के लिए ऑक्शन रूम में काव्या मारन ने भी जबरदस्त बोली लगाई, लेकिन आखिर में बाजी दिल्ली कैपिटल्स ने मारी.
