Advertisement
trendingNow13062552
Hindi Newsक्रिकेटकौन है वो गेंदबाज? जिसके खिलाफ हार्दिक पांड्या ने धागा खोल दिया, लगातार 5 छक्के जड़कर मचाई सनसनी

कौन है वो गेंदबाज? जिसके खिलाफ हार्दिक पांड्या ने धागा खोल दिया, लगातार 5 छक्के जड़कर मचाई सनसनी

Hardik Pandya: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की इस पारी में दो मिनट में बहुत कुछ हो गया. जी हां, एक ओवर में पूरे मैच का रंग-रूप ही बदल गया. 38 ओवर खत्म होने तक स्टार ऑलराउंडर 62 गेंदों पर 66 रन बनाकर खेल रहे थे. 39 ओवर बाद वो 68 गेंदों पर 100 रन पर पहुंच गए और धमाकेदार शतक जड़ा. आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन गेंदबाज है? जिसे हार्दिक पांड्या ने आड़े हाथों लिया और ऐसा जख्म दिया, जिसे वो भूल नहीं पाएगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है वो गेंदबाज? जिसके खिलाफ हार्दिक पांड्या ने धागा खोल दिया
कौन है वो गेंदबाज? जिसके खिलाफ हार्दिक पांड्या ने धागा खोल दिया

Hardik Pandya 5 Sixes in an Over: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का MVP ( मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर) कहा जाता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी लिमिटेड ओवर सीरीज से पहले हार्दिक घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में उतरे और धागा खोल दिया. जी हां, उनकी ये पारी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि विदर्भ के खिलाफ मैच में बड़ौदा की टीम संकट में थी. महज 71 रनों पर आधे बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम लौट चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने सारा दारोमदार अपने कंधों पर लिया और 133 रनों की शानदार पारी खेली.

हार्दिक पांड्या की इस पारी में दो मिनट में बहुत कुछ हो गया. जी हां, एक ओवर में पूरे मैच का रंग-रूप ही बदल गया. 38 ओवर खत्म होने तक स्टार ऑलराउंडर 62 गेंदों पर 66 रन बनाकर खेल रहे थे. 39 ओवर बाद वो 68 गेंदों पर 100 रन पर पहुंच गए और धमाकेदार शतक जड़ा. आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन गेंदबाज है? जिसे हार्दिक पांड्या ने आड़े हाथों लिया और ऐसा जख्म दिया, जिसे वो भूल नहीं पाएगा.

हार्दिक पांड्या ने 5 छक्के जड़ मचाई तबाही

Add Zee News as a Preferred Source

विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में पहली बार खेल रहे हार्दिक पांड्या ने विदर्भ के बाएं हाथ के स्पिनर पार्थ रेखाडे को मार-मारकर बर्बाद कर दिया. 39वें ओवर में हार्दिक ने 'बीस्ट मोड' एक्टिवेट किया और उस ओवर की हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा. बड़ौदा के स्टार खिलाड़ी ने 5 लगातार छक्के जड़े और आखिरी गेंद पर चौका लगाया. हार्दिक ने पार्थ रेखाडे के इस ओवर में 34 रन बना डाले और 68 गेंदों पर शतक भी ठोक दिया.

कौन हैं पार्थ रेखाडे?

हार्दिक पांड्या से 5 लगातार छक्के खाकर बदनाम हुए पार्थ रेखाडे का जन्म 18 जुलाई, 1999 को हुआ था. 26 साल के ऑलराउंडर डोमेस्टिक क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलते हैं. वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी करते हैं. लिस्ट ए में उन्होंने अभी तक सिर्फ 11 मुकाबले खेले हैं 5.43 की इकॉनमी से रन लुटाते हुए 12 विकेट चटकाए हैं. बड़ौदा के खिलाफ मैच में पार्थ रेखाडे ने 10 ओवर में 2 विकेट लेकर 80 रन खर्च किए. हार्दिक पांड्या की शानदार पारी के दम पर बड़ौदा ने विदर्भ के सामने 294 रनों का लक्ष्य रखा. 

ये भी पढ़ें: 5 मैच 4 शतक... गेंदबाजों को इशारों पर नचा रहा ये बल्लेबाज, अगरकर कैसे करेंगे नजरअंदाज? NZ सीरीज में जगह पक्की!

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम