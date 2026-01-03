कौन है वो गेंदबाज? जिसके खिलाफ हार्दिक पांड्या ने धागा खोल दिया, लगातार 5 छक्के जड़कर मचाई सनसनी

Hardik Pandya 5 Sixes in an Over: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें टीम इंडिया का MVP ( मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर) कहा जाता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी लिमिटेड ओवर सीरीज से पहले हार्दिक घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में उतरे और धागा खोल दिया. जी हां, उनकी ये पारी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि विदर्भ के खिलाफ मैच में बड़ौदा की टीम संकट में थी. महज 71 रनों पर आधे बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम लौट चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने सारा दारोमदार अपने कंधों पर लिया और 133 रनों की शानदार पारी खेली.

हार्दिक पांड्या की इस पारी में दो मिनट में बहुत कुछ हो गया. जी हां, एक ओवर में पूरे मैच का रंग-रूप ही बदल गया. 38 ओवर खत्म होने तक स्टार ऑलराउंडर 62 गेंदों पर 66 रन बनाकर खेल रहे थे. 39 ओवर बाद वो 68 गेंदों पर 100 रन पर पहुंच गए और धमाकेदार शतक जड़ा. आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन गेंदबाज है? जिसे हार्दिक पांड्या ने आड़े हाथों लिया और ऐसा जख्म दिया, जिसे वो भूल नहीं पाएगा.

हार्दिक पांड्या ने 5 छक्के जड़ मचाई तबाही

विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में पहली बार खेल रहे हार्दिक पांड्या ने विदर्भ के बाएं हाथ के स्पिनर पार्थ रेखाडे को मार-मारकर बर्बाद कर दिया. 39वें ओवर में हार्दिक ने 'बीस्ट मोड' एक्टिवेट किया और उस ओवर की हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा. बड़ौदा के स्टार खिलाड़ी ने 5 लगातार छक्के जड़े और आखिरी गेंद पर चौका लगाया. हार्दिक ने पार्थ रेखाडे के इस ओवर में 34 रन बना डाले और 68 गेंदों पर शतक भी ठोक दिया.

कौन हैं पार्थ रेखाडे?

हार्दिक पांड्या से 5 लगातार छक्के खाकर बदनाम हुए पार्थ रेखाडे का जन्म 18 जुलाई, 1999 को हुआ था. 26 साल के ऑलराउंडर डोमेस्टिक क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलते हैं. वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी करते हैं. लिस्ट ए में उन्होंने अभी तक सिर्फ 11 मुकाबले खेले हैं 5.43 की इकॉनमी से रन लुटाते हुए 12 विकेट चटकाए हैं. बड़ौदा के खिलाफ मैच में पार्थ रेखाडे ने 10 ओवर में 2 विकेट लेकर 80 रन खर्च किए. हार्दिक पांड्या की शानदार पारी के दम पर बड़ौदा ने विदर्भ के सामने 294 रनों का लक्ष्य रखा.

