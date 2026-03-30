कौन हैं बृजेश शर्मा? कभी खाने को नहीं थे पैसे, डेब्यू करते ही किया 14 करोड़ी को आउट

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपरकिंग्स की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है और राजस्थान ने शिकंजा कस लिया है. बहरहाल, हम बात कर रहे राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू करने वाले बृजेश शर्मा के बारे में. आज बृजेश ने RR के लिए बतौर तेज गेंदबाज डेब्यू किया है.गौरतलब है कि आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग में से एक है. आईपीएल में डेब्यू करने के पहले बृजेश के पारिवारिक हालात बेहद खराब और काफी लचर स्थिति थी. लेकिन, फिर ऑक्शन में जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया, तो उनके जीवन की पूरी मेहनत एक झटके में मानो सफल हो गई और कप्तान रियान पराग ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए टीम में जगह दी, जिसपर बृजेश पूरी तरह से खरे उतरे और उन्होंने सफलता भी हासिल की. हम आपको बताएंगे आखिर बृजेश शर्मा की पूरी कहानी क्या है.

कौन हैं बृजेश शर्मा?

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर से आने वाले दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बृजेश शर्मा अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम नहीं रख पाए हैं. आईपीएल 2026 की अबू धाबी में हुई नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. खास बात यह रही कि चयन के समय बृजेश ने पेशेवर स्तर पर क्रिकेट भी नहीं खेला था, ऐसे में फ्रेंचाइजी का यह फैसला उनकी काबिलियत पर भरोसे के तौर पर देखा गया.

बंगाल लीग में खींचा था ध्यान

साल 2025 की बंगाल प्रो टी20 लीग में बृजेश ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा. मालदा स्मैशर्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने सात मुकाबलों में 11 विकेट झटके और टूर्नामेंट के टॉप विकेट लेने वालों में जगह बनाई.बेहतर मौके की तलाश में वे बंगाल शिफ्ट हो गए और अब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेल रहे हैं. उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा. पहले वे जम्मू की टीम का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्हें बाहर कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने वापसी के लिए कड़ी मेहनत की.

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गरीबी में गुजरा है बचपन

यह समय उनके करियर के लिए काफी अहम साबित हुआ. दिल्ली के यूनिक स्पोर्ट्स क्लब में कोच दीपक पुनिया के साथ ट्रेनिंग ने उन्हें अपने खेल में अनुशासन लाने और बड़े स्तर के क्रिकेट की जरूरतों को समझने में मदद की.27 साल के बृजेश एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता मजदूरी करते हैं. मुश्किल समय में उनके परिवार और दोस्तों ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया.

गरीबी में गुजरा है बचपन

यह समय उनके करियर के लिए काफी अहम साबित हुआ. दिल्ली के यूनिक स्पोर्ट्स क्लब में कोच दीपक पुनिया के साथ ट्रेनिंग ने उन्हें अपने खेल में अनुशासन लाने और बड़े स्तर के क्रिकेट की जरूरतों को समझने में मदद की.27 साल के बृजेश एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता मजदूरी करते हैं. मुश्किल समय में उनके परिवार और दोस्तों ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया.

पहले मैच में मिली सफलता

मीडिया से बात करते हुए बृजेश ने कहा, “मेरे सफर में काफी उतार-चढ़ाव रहे हैं. इस दौरान मैंने अनुशासन सीखा और यह भी समझा कि ऊंचे स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है. मेरे पिता की मेहनत आज रंग लाई है. मेरे दोस्तों ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, चाहे वह आर्थिक मदद हो या मानसिक सहारा. उन्होंने मुझ पर मुझसे ज्यादा भरोसा दिखाया.” अब गुवाहाटी में वह पहली बार आईपीएल के मैदान पर उतरे हैं और उन्होंने अपनी बॉलिंग स्पेल के दौरान 1 विकेट भी हासिल किया है.

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