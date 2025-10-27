Advertisement
'कौन है कप्तान', बाबर आजम की वापसी पर शोएब अख्तर ने ऐसा क्या कह दिया... आग की तरह फैल गया कमेंट

Shoaib Akhtar Babar Azam Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट में कब क्या हो जाए यह क्रिकेट फैंस को तो छोड़िए, वहां के पूर्व खिलाड़ियों और एक्सपर्ट को भी पता नहीं होता. अब हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. लगभग एक साल से टी20 टीम से बाहर चल रहे बाबर आजम की अचानक से वापसी हो गई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 27, 2025, 09:47 AM IST
Shoaib Akhtar Babar Azam Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट में कब क्या हो जाए यह क्रिकेट फैंस को तो छोड़िए, वहां के पूर्व खिलाड़ियों और एक्सपर्ट को भी पता नहीं होता. अब हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. लगभग एक साल से टी20 टीम से बाहर चल रहे बाबर आजम की अचानक से वापसी हो गई है. वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने के बाद अब वनडे और टी20 सीरीज के लिए चुन लिए गए हैं. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में बाबर की अचानक वापसी ने सबको हैरान कर दिया है.

बाबर की वापसी, सलमान की बची कुर्सी

बाबर को एक समय इस फॉर्मेट से यह कहकर बाहर किया गया था कि उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है. उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं किया या कोई ऐसी विस्फोटक पारी नहीं खेली, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट सातवें आसमान पर हो. इसके बावजूद बाबर के सेलेक्शन ने सबको हैरान कर दिया. टीम सेलेक्शन से पहले इस बात की चर्चा थी कि बाबर को कप्तान बनाया जाएगा. सलमान अली आगा की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी. सलमान की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम एशिया कप में भारत के खिलाफ लगातार 3 मैच हारी थी. उसे फाइनल में भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

शोएब अख्तर ने क्या कहा?

टीम में बाबर के अलावा नसीम शाह की वापसी हुई है. फखर जमान, हारिस रऊफ और हसन अली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है. इस सेलेक्शन पर चर्चा करते हुए शोएब अख्तर ने कुछ ऐसा कह दिया जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. उन्हें तो कप्तान का नाम भी पता नहीं था. अख्तर से पीटीवी स्पोर्ट्स पर एंकर ने पूछा कि किस आधार पर टीम का सेलेक्शन किया जा रहा है...? सवाल पूरा भी नहीं हो पाया था और अख्तर ने एंकर को बीच में टोकते हुए पूछा, ''...और कप्तान कौन है?'' 

'शुक्र है उसे नहीं बदला'

शोएब के कमेंट ने सबको हैरान कर दिया. एंकर ने उन्हें कहा कि सलमान अली आगा कप्तान हैं. इस पर अख्तर ने कहा, ''ओके, शुक्र है उसे नहीं बदला.'' उनके इतना बोलने के बाद सभी हंसने लगे. अख्तर ने आगे हंसते हुए कहा, ''वह भी बदल सकता था. यहां कुछ भी हो सकता है, लेकि अच्छी बात है कि बाबर आजम की वापसी हो गई है.'' 

 

 

बाबर आजम तोड़ेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

बाबर की बात करें तो वह टी20 इंटनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में अभी दूसरे स्थान पर हैं. बाबर के नाम 128 मैचों में 4223 रन हैं. वह पहले स्थान पर काबिज भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से सिर्फ 8 रन पीछे हैं. रोहित ने 159 मैचों में 4231 रन बनाने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं. उन्हें 125 मैचों में 4188 रन बनाकर संन्यास लिया. बाबर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में रोहित से आगे निकल सकते हैं. वह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

