कौन हैं कमेंटेटर इयान बिशप? जिनके कारण हरभजन का हुआ लफड़ा, गाली-गलौच तक पहुंची बात, कहा- बाप बना लो

Harbhajan Singh Controversy: आईपीएल और हरभजन सिंह, जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाता है. 19वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. भज्जी अब खिलाड़ी नहीं बल्कि कमेंटेटर की भूमिका में हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका लफड़ा हो गया है. दरअसल, कुछ फैंस आईपीएल 2026 में हिंदी कमेंट्री की क्वालिटी से खुश नहीं हैं. लोगों का मानना है कि हिंदी कमेंटेटर्स क्रिकेट की बात और विश्लेषण से ज्यादा हंसी-मजाक और फिजूल बातें करते हैं. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने जब निराशा व्यक्त करते हुए मजाक उड़ाया तो पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह चिढ़ गए और उन्होंने ट्रोलर्स को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर जवाब भी दिया.

हरभजन सिंह और फैंस के बीच हुए इस लफड़ा में इंग्लिश कमेंटेटर इयान बिशप का अहम रोल है. हालांकि, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. दरअसल, आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच के दौरान बिशप ने सनराइजर्स हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा की जमकर तारीफ की. साथ ही उनके बारे में वो सबकुछ बता दिया, जिससे ज्यादातर फैंस अनजान थे.

इयान बिशप की क्यों हो रही तारीफ?

इयान बिशप वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 43 टेस्ट और 84 ODI खेला है. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 279 विकेट है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद भी उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. आईसीसी टूर्नामेंट हो या आईपीएल, इयान बिशप कमेंट्री पैनल में जरूर मौजूद रहते हैं.

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RCB बनाम SRH मैच के दौरान जब अनिकेत वर्मा शानदार बैटिंग कर रहे थे, तब इयान बिशप ने उनके संघर्ष की कहानी सुनाकर फैंस का दिल जीत लिया. बिशप ने बताया कि जब अनिकेत 3 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था. उसके बाद वो झांसी अपने चाचा के पास चले गए. चाचा ने अनिकेत के लिए नौकरी तक त्याग दी और कई तरह की कुर्बानी दी. जब अनिकेत का आईपीएल में चयन हुआ तो उन्होंने चाचा को जूते गिफ्ट में दिए. ये सब कहानी इयान बिशप बता रहे थे जो भारतीय हैं भी नहीं.

फैंस से भिड़ गए हरभजन सिंह

इयान बिशप के इस विश्लेषण से फैंस बेहद प्रभावित हुए. यहीं से सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली और कुछ फैंस ने इयान बिशप से तुलना कर हिंदी कमेंटेटर्स को घेर लिया. एक यूजर ने X पर नवजोत सिंह सिद्धू, आकाश चोपड़ा और हरभजन सिंह की तस्वीर शेयर कर तीनों को जोकर कह दिया. ये सब देखकर भज्जी का पारा हाई हुआ और वो एक-एक यूजर्स को जवाब देने लगे. किसी को कहा कि इनमें से किसी को अपना बाप बना लो तो किसी को कहा कि कुत्ते को घी नहीं पचता है.

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