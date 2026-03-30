Advertisement
trendingNow13159044
Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं कमेंटेटर इयान बिशप? जिनके कारण हरभजन का हुआ लफड़ा, गाली-गलौच तक पहुंची बात, कहा- बाप बना लो

कौन हैं कमेंटेटर इयान बिशप? जिनके कारण हरभजन का हुआ लफड़ा, गाली-गलौच तक पहुंची बात, कहा- बाप बना लो

आईपीएल 2026 के आगाज होते ही हरभजन सिंह और फैंस के बीच लफड़ा हो गया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फैंस के साथ खूब बहस की और बात गाली-गलौज तक पहुंच गई. इन सब के बीच इंग्लिश कमेंटेटर इयान बिशप की खूब तारीफ हो रही है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं इयान बिशप? जिनके कारण हरभजन का हुआ लफड़ा (PHOTO- screengrab/X)
कौन हैं इयान बिशप? जिनके कारण हरभजन का हुआ लफड़ा (PHOTO- screengrab/X)

Harbhajan Singh Controversy: आईपीएल और हरभजन सिंह, जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाता है. 19वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. भज्जी अब खिलाड़ी नहीं बल्कि कमेंटेटर की भूमिका में हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका लफड़ा हो गया है. दरअसल, कुछ फैंस आईपीएल 2026 में हिंदी कमेंट्री की क्वालिटी से खुश नहीं हैं. लोगों का मानना है कि हिंदी कमेंटेटर्स क्रिकेट की बात और विश्लेषण से ज्यादा हंसी-मजाक और फिजूल बातें करते हैं. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने जब निराशा व्यक्त करते हुए मजाक उड़ाया तो पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह चिढ़ गए और उन्होंने ट्रोलर्स को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर जवाब भी दिया.

हरभजन सिंह और फैंस के बीच हुए इस लफड़ा में इंग्लिश कमेंटेटर इयान बिशप का अहम रोल है. हालांकि, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. दरअसल, आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच के दौरान बिशप ने सनराइजर्स हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा की जमकर तारीफ की. साथ ही उनके बारे में वो सबकुछ बता दिया, जिससे ज्यादातर फैंस अनजान थे.

इयान बिशप की क्यों हो रही तारीफ?

इयान बिशप वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 43 टेस्ट और 84 ODI खेला है. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 279 विकेट है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद भी उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. आईसीसी टूर्नामेंट हो या आईपीएल, इयान बिशप कमेंट्री पैनल में जरूर मौजूद रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

RCB बनाम SRH मैच के दौरान जब अनिकेत वर्मा शानदार बैटिंग कर रहे थे, तब इयान बिशप ने उनके संघर्ष की कहानी सुनाकर फैंस का दिल जीत लिया. बिशप ने बताया कि जब अनिकेत 3 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था. उसके बाद वो झांसी अपने चाचा के पास चले गए. चाचा ने अनिकेत के लिए नौकरी तक त्याग दी और कई तरह की कुर्बानी दी. जब अनिकेत का आईपीएल में चयन हुआ तो उन्होंने चाचा को जूते गिफ्ट में दिए. ये सब कहानी इयान बिशप बता रहे थे जो भारतीय हैं भी नहीं. 

fallback

फैंस से भिड़ गए हरभजन सिंह 

इयान बिशप के इस विश्लेषण से फैंस बेहद प्रभावित हुए. यहीं से सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली और कुछ फैंस ने इयान बिशप से तुलना कर हिंदी कमेंटेटर्स को घेर लिया. एक यूजर ने X पर नवजोत सिंह सिद्धू, आकाश चोपड़ा और हरभजन सिंह की तस्वीर शेयर कर तीनों को जोकर कह दिया. ये सब देखकर भज्जी का पारा हाई हुआ और वो एक-एक यूजर्स को जवाब देने लगे. किसी को कहा कि इनमें से किसी को अपना बाप बना लो तो किसी को कहा कि कुत्ते को घी नहीं पचता है.

(यह भी पढ़ें: MI vs KKR: कप्तान रहाणे का तंज... क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आ गया जवाब, क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे कैमरन ग्रीन)

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
kashmir weather update
कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
Parliament budget session
संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
West Bengal Election 2026
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट