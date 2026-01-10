Advertisement
trendingNow13069878
Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं 22 साल की अनुष्का शर्मा? WPL डेब्यू पर ऐसा क्या कर दिया, आ गई विराट कोहली की याद, जानें पूरा मामला

कौन हैं 22 साल की अनुष्का शर्मा? WPL डेब्यू पर ऐसा क्या कर दिया, आ गई विराट कोहली की याद, जानें पूरा मामला

Who is Cricketer Anushka Sharma: नवी मुंबई में खेले जा रहे मैच में 22 साल की युवा महिला खिलाड़ी अनुष्का शर्मा ने अपने WPL डेब्यू पर महफिल लूट ली. गुजरात जायंट्स की तरफ से नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए अनुष्का ने 30 गेंदों पर 44 रनों की आकर्षक पारी खेली. उन्हें खेलते देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये महिला प्रीमियर लीग में उनका पहला मुकाबला है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 10, 2026, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं 22 साल की अनुष्का शर्मा? WPL डेब्यू पर किया कमाल
कौन हैं 22 साल की अनुष्का शर्मा? WPL डेब्यू पर किया कमाल

Who is Cricketer Anushka Sharma: महिला प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मैच में गुजरात जायंट्स का सामना यूपी वॉरियर्स से हो रहा है. नवी मुंबई में खेले जा रहे मैच में 22 साल की युवा महिला खिलाड़ी अनुष्का शर्मा ने अपने WPL डेब्यू पर महफिल लूट ली. गुजरात जायंट्स की तरफ से नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए अनुष्का ने 30 गेंदों पर 44 रनों की आकर्षक पारी खेली. उन्हें खेलते देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये महिला प्रीमियर लीग में उनका पहला मुकाबला है. 

डॉ. डी. वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले जा रहे मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. 41 रन के स्कोर पर गुजरात जायंट्स को पहला झटका लगा. बेथ मूनी 13 रन बनाकर आउट हो गईं. इसके बाद क्रीज पर उतरीं 22 साल की युवा अनुष्का शर्मा, जिन्होंने कुछ ही देर में अपनी बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीत लिया.

WPL डेब्यू पर छा गईं अनुष्का शर्मा

Add Zee News as a Preferred Source

महिला प्रीमियर लीग में डेब्यू कर रहीं अनुष्का शर्मा ने 44 रनों की शानदार पारी खेली. सबसे खास बात ये रही कि इस इनिंग के दौरान वो बिल्कुल दबाव में नहीं दिखीं. उन्होंने कप्तान एशले गार्डनर के साथ चौथे विकेट के लिए 103 रनों की पार्टनरशिप की. वो जिस अंदाज से गेंदबाजों का सामना कर रही थीं, उसे देखकर कमेंटेटर्स को टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की याद आ गई. स्टारस्पोर्ट्स पर एक महिला कमेंटेटर ने ये भी बताया कि अनुष्का शर्मा बचपन से विराट कोहली को फॉलो करती हैं और उन्हें अपना आइडल मानती हैं.

कौन हैं क्रिकेटर अनुष्का शर्मा?

22 साल की अनुष्का शर्मा घरेलू क्रिकेट में मध्यप्रदेश के लिए खेलती हैं. छोटी उम्र से ही इस खेल के प्रति उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया था. WPL 2026 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में उन्होंने अपना बेस प्राइस 10 लाख रखा था. गुजरात जायंट्स के साथ-साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी अनुष्का पर बोली लगाई, लेकिन गुजरात जायंट्स ने 45 लाख रुपये में युवा ऑलराउंडर को खरीद लिया. मध्यप्रदेश से खेलते हुए अनुष्का शर्मा ने कई यादगार और मैच जिताऊ पारियां खेली, जिसके कारण सबका ध्यान उनकी तरफ गया. सेंट्रल जोन की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 5 मैचों में 155 रन बनाए और सीनियर इंटर जोनल टी20 लीग टूर्नामेंट में उच्चतम स्कोरर रही थीं.

गुजरात जायंट्स ने खड़ा किया 207 रनों का पहाड़

यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मैच में गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का पहाड़ खड़ा किया. कप्तान एशले गार्डनर ने 41 गेंदों पर 65 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, 22 साल की अनुष्का शर्मा ने उनका अच्छा साथ निभाया. जायंट्स ने आखिरी दो ओवर में 34 रन बना दिए. इस पारी के दौरान कुल 10 छक्के लगे. यूपी वॉरियर्स के लिए सोफी एक्लेस्टोन ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. 

ये भी पढ़ें: MIW vs RCBW मैच में गजब कांड! नदीन डी क्लर्क को एक गेंद पर दो बार कैसे मिला जीवनदान? ऐसा नजारा नहीं देखा होगा!

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
Pakistan
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
bengaluru news
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
West Bengal
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो