कौन है अनुष्का शर्मा? RCB-MI ने WPL ऑक्शन में लगाई बोली, लेकिन इस टीम ने मार ली बाजी

Who is Cricketer Anushka Sharma: गुजरात जाएंट्स ने महिला प्रीमियम लीग के ऑक्शन में अनुष्का शर्मा को खरीदकर सबको हैरान कर दिया. जैसे ही अनुष्का पर फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई, सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड होने लगा. इस नाम से क्रिकेट फैंस को दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा की याद आ गई. हालांकि वह क्रिकेट नहीं खेलती हैं और गुजरात ने जिसे खरीदा है वह मध्य प्रदेश की युव खिलड़ी है. उनके बारे में कहा जाता है कि वह मिडिल ऑर्डर में एक भरोसेमंद भारतीय ऑप्शन बन सकती है.

गुजरात ने खर्च किए 45 लाख रुपये

गुजरात ने अनुष्का बृजमोहन शर्मा को 45 लाख रुपय में खरीदा. कहा जाता है कि कई टीमें उनकी प्रोग्रेस पर कड़ी नज़र रख रही थीं. टीम एनालिस्ट ने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की उसकी काबिलियत पर जोर दिया था और जायंट्स ने आखिरकार दूसरों से ज्यादा बोली लगाकर उन्हें एक ऐसी टीम में शामिल कर लिया जिसे लंबे समय की प्लानिंग को ध्यान में रखकर फिर से बनाया गया है. उन्होंने सीनियर विमेंस इंटरजोनल ट्रॉफी में सेंट्रल ज़ोन के लिए 58 गेंदों पर 80 रन बनाकर सबका ध्यान खींचा था. हाल ही में सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी में उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 207 रन बनाए थे.

अनुष्का शर्मा कौन हैं?

अनुष्का बृजमोहन शर्मा कई घरेलू टीमों को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें मध्य प्रदेश विमेन, इंडिया C विमेन, इंडिया B विमेन U-19, सेंट्रल जोन विमेन, इंडिया E विमेन और बुंदेलखंड बुल्स विमेन शामिल हैं. 5 अप्रैल, 2003 को जन्मी 22 साल की अनुष्का को कोचिंग सर्कल में विमेंस सर्किट में सबसे होनहार ऑल-राउंड खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. उनके साथ काम करने वाले सपोर्ट स्टाफ ने उन्हें ऐसा बताया है जो हालात को अच्छी तरह से समझती हैं और प्रेशर में अच्छा करती हैं.

तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन

अनुष्का शर्मा के घरेलू फॉर्मेट के नंबर उनके आस-पास बढ़ते उत्साह को और बढ़ाते हैं. वन-डे क्रिकेट में उनका एवरेज 63 है. वह लगभग हर 10 बॉल पर बाउंड्री लगाती हैं और लगभग हर 27 बॉल पर एक विकेट लेती हैं, जिससे दोनों डिपार्टमेंट में गेम पर असर डालने की उनकी काबिलियत दिखती है.T20 में वह हर मैच में एवरेज 21.8 रन बनाती हैं और हर 18 बॉल के गैप पर विकेट लेती हैं, जो सबसे छोटे फॉर्मेट में उनके काम का दिखाता है. अपने पूरे करियर में उन्होंने 4,000 से ज्यादा रन बनाए हैं.