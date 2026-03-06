गुमनामी के अंधेरे में खो गया टी20 में तिहरा शतक जड़ने वाला भारतीय बल्लेबाज, पिता को चलाना पड़ा था टेंपो

भारत के एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर एक बार भीषण तबाही मचाई थी और टी20 क्रिकेट में तिहरा शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. भारत के बल्लेबाज मोहित अहलावत ने दिल्ली में 7 फरवरी 2017 को टी20 क्रिकेट में तिहरा शतक ठोक दिया था. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहित अहलावत ने 39 छक्के और 14 चौके ठोकते हुए ऐसी भयानक तबाही मचाई थी कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की दुआ मांगते हुए नजर आए थे.

टी20 में तिहरा शतक जड़ने वाला गुमनाम भारतीय बल्लेबाज

दरअसल, 7 फरवरी 2017 को मावी इलेवन और फ्रेंड्स इलेवन के बीच दिल्ली में एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच खेला गया था. दिल्ली के बल्लेबाज मोहित अहलावत ने इस मैच में मावी इलेवन की तरफ से खेलते हुए फ्रेंड्स इलेवन के खिलाफ 72 गेंदों में 300 रन ठोक दिए. मोहित अहलावत दिल्ली के लिए रणजी मैच भी खेल चुके हैं. उन्हें ऋषभ पंत से पहले दिल्ली के लिये रणजी खेलने का मौका मिला था.

21 साल की उम्र में ही टी20 क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ा

मोहित अहलावत ने इस मैच में फ्रेंड्स इलेवन के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 39 छक्के और 14 चौके जड़ दिए. मोहित अहलावत का रौद्र रूप देखकर फ्रेंड्स इलेवन के गेंदबाज मुंह छिपाते नजर आए. 21 साल की उम्र में ही मोहित अहलावत ने टी20 क्रिकेट में तिहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. मजे की बात ये रही कि मोहित अहलावत ने इस मैच में 234 रन छक्कों से बनाए. वहीं, अन्य 56 रन उन्होंने चौकों से बटोरे हैं. मोहित अहलावत इस मैच में मावी इलेवन की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे. मोहित अहलावत की इस पारी के दम पर मावी इलेवन ने 20 ओवरो में 416 रनों का स्कोर खड़ा किया. फ्रेंड्स इलेवन को इस मैच में 216 रन से हार का सामना करना पड़ा.

पिता को चलाना पड़ा टेंपो

दिल्ली के बल्लेबाज मोहित अहलावत अब गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं. मोहित के पिता पवन अहलावत भी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें क्रिकेट छोड़ कर टेंपो चलाना पड़ा. मोहित अहलावत लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट अकादमी से निकले हैं, जहां पर गौतम गंभीर और अमित मिश्रा जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी ट्रेनिंग की थी. मोहित अहलावत की उम्र अब 30 साल से ज्यादा हो चुकी है.

29 जनवरी 2026 को खेला था आखिरी मैच

मोहित अहलावत दिल्ली और सर्विसेज के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. मोहित अहलावत ने 21 फर्स्ट क्लास मैचों में 674 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं. 35 List-A मैचों में मोहित अहलावत ने 909 रन बनाए हैं. मोहित अहलावत ने List-A में 5 अर्धशतक ठोके हैं. मोहित अहलावत ने घरेलू क्रिकेट में अपना आखिरी मैच सर्विसेज के लिए 29 जनवरी 2026 को रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान खेला था. मोहित अहलावत इस मैच में 1 रन ही बना पाए थे.