India A vs South Africa A: कौन है ये 'अनजान' गेंदबाज, जिसके सामने भारतीय बल्लेबाजों ने किया सरेंडर, 5 विकेट लेकर काटा गदर

Who is cricketer Prenelan Subrayen: साउथ अफ्रीका के एक अनजान बॉलर ने इंडिया ए टीम की हालत खराब कर दी है. इस गेंदबाज ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 विकेट लिए और गर्दा उड़ा दिया. आइए जानते हैं ये खिलाड़ी आखिर कौन है और पहले किस वजह से चर्चा में रह चुका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 01, 2025, 10:41 AM IST
Who is cricketer Prenelan Subrayen: इस वक्त भारत की पुरुष, महिला और इंडिया ए तीनों टीमें व्यस्त हैं. मेंस टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर है. महिला टीम वनडे विश्व कप 2025 खेल रही है और फाइनल में एंट्री कर चुकी है, जबकि इंडिया ए अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबले खेल रही है. ऋषभ पंत की कप्तानी में इंडिया ए पहली पारी में ज्यादा कुछ खास नहीं कर सकी और 234 रनों पर सिमट गई. अफ्रीका ने 309 रन बनाए थे, इसलिए उसे पहली पारी में 75 रनों की बढ़त मिली.

इंडिया ए के लिए ओपनर्स ने बढ़िया शुरुआत दिलाई थी. साई सुदर्शन ने 32 जबकि आयुष म्हात्रे ने 65 रन किए थे, लेकिन बाद के बल्लेबाजों ने निराश किया. वो एक ऐसे बॉलर की फिरकी में फंसते गए, जो फैंस के लिए नया नाम है. इस अनजान गेंदबाज ने एक-एक कर इंडिया ए के 5 बल्लेबाजों का शिकार करके गर्दा उड़ा दिया. आइए जानते हैं आखिर कौन है बॉलर, जिसके सामने भारतीय बैटर्स ने सरेंडर कर दिया.

भारत-ए के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम प्रेनेलन सुब्रायेन है, जो एक ऑफ-स्पिनर हैं. वो पहली पारी में अफ्रीका के लिए सबसे सफल बॉलर हैं. उन्होंने 22 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 61 रन खर्च करके 5 विकेट चटका दिए. इस अनजान गेंदबाज ने आयुष म्हात्रे, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, तनुश कोटियन और खलील अहमद को शिकार बनाया. इसी बॉलर के दम पर अफ्रीका ने 309 रनों के जवाब में भारतीय टीम को 234 पर ही समेट दिया. लिहाजा टीम इंडिया इस मैच में पिछड़ गई है.

कौन हैं क्रिकेटर प्रेनेलन सुब्रायेन?

प्रेनेलन सुब्रायेन साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर हैं. वो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं. 32 साल का हो चुका ये खिलाड़ी बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेलता है. वह साउथ अफ्रीका के लिए अभी तक 2 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेल चुका है. टेस्ट में उन्होंने 6 विकेट और वनडे में 1 विकेट निकाला है. पिछले कई सालों से वो घरेलू क्रिकेट में लगातार बढ़िया करते रहे हैं. फर्स्ट क्लास के 79 मैचों में उनके नाम 248 विकेट दर्ज हैं. लिस्ट-ए के 102 मैचों में 97 विकेट निकाले हैं. लिस्ट-ए में उनके नाम बल्ले से एक शतक भी दर्ज है.

संदिग्ध बॉलिंग एक्शन को लेकर चर्चा में रह चुके हैं प्रेनेलन सुब्रायेन

ये वही प्रेनेलन सुब्रायेन हैं, जो कुछ महीने पहले अपने इंटरनेशनल डेब्यू में ही विवादित बॉलिंग एक्शन को लेकर सुर्खियों में आए थे. सीनियर टीम के लिए उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था. पहली पारी में चार विकेट भी निकाले थे. फिर वनडे में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डेब्यू किया था, तब वो अपने बॉलिंग एक्शन के चलते फंस गए थे. इस खिलाड़ी के एक्शन को संदिग्ध माना गया था और आईसीसी की ओर से मान्यता प्राप्त टेस्ट फैसिलिटी में अपनी गेंदबाजी की जांच करानी पड़ी, बाद में उन्हें सितंबर की शुरुआत में क्लीन चिट दे दी गई थी.

ये भी पढ़ें: Australia vs India 3rd T20I: अनोखे 'शतक' की दहलीज पर एक साथ खड़े बुमराह-हार्दिक, पहले कौन मारेगा बाजी?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

India A vs South Africa A

