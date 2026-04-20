कौन हैं दानिश मालेवार? डबल सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाज पर मुंबई इंडियंस ने खेला दांव, डेब्यू पर हुए फ्लॉप

Mumbai Indians vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 का 30वां मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए हैं. कप्तान हार्दिक पांड्या ने दो युवा खिलाड़ी दानिश मालेवार और कृष भगत पर बड़ा दांव खेला है. दोनों को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला है.
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Mumbai Indians vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 का 30वां मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव किए हैं. कप्तान हार्दिक पांड्या ने दो युवा खिलाड़ी दानिश मालेवार और कृष भगत पर बड़ा दांव खेला है. दोनों को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला है.
टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा अभी तक फिट नहीं हुए हैं. मुंबई इंडियंस ने उनकी जगह 22 साल के युवा बल्लेबाज दानिश मालेवार को मैदान पर उतारने का फैसला किया है. घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलने वाले दानिश मालेवार ने दुलीप ट्रॉफी में शानदार दोहरा शतक जड़कर सुर्खियां बटोरी थीं. सेंट्रल जोन के लिए डेब्यू करते हुए उन्होंने 2025 में 203 रनों की पारी खेलकर सनसनी मचा दी थी.
22 साल के दानिश मालेवार डोमेस्टिक क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलते हैं और वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं. अगस्त 2025 में सेंट्रल जोन के लिए दुलीप ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज ने डबल सेंचुरी जड़कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था. अपने पहले रणजी ट्रॉफी सीजन (2024-25) में उन्होंने 52.20 के औसत से 783 रन बनाए थे. इसके अलावा 2025 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जब विदर्भ ने महज 11 रन पर दो विकेट खो दिए थे, तब दानिश मालेवार ने अपने युवा कंधों पर टीम की जिम्मेदारी उठाते हुए शानदार शतक जड़ा था.
घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने युवा बल्लेबाज को 30 लाख रुपये में खरीदा था. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में उनके पास चमकने का सुनहरा मौका था, लेकिन वो डेब्यू पर फ्लॉप हो गए. 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर दानिश स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की गेंद पर LBW आउट हो गए.
दानिश मालेवार के अलावा मुंबई इंडियंस ने 21 साल के युवा तेज गेंदबाज कृष भगत को भी आईपीएल में डेब्यू करने का मौका दिया है. जालंधर के कृष भगत घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हैं. उन्हें चोटिल गेंदबाज अथर्व अंकोलेकर की जगह बतौर रिप्लेसमेंट टीम में जगह मिली है. टीम में चुने जाने से पहले कृष भगत दो सीजन तक एमआई के लिए सहायक गेंदबाज रहे थे और डीवाई पाटिल टी20 कप में रिलायंस टीम के लिए खेल चुके थे.