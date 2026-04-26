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Hindi Newsक्रिकेटShocking Video: अभिषेक का भीड़ में किस लड़की ने थामा हाथ? हक्के-बक्के रह गए शर्मा जी, देखें वीडियो

Shocking Video: अभिषेक का भीड़ में किस लड़की ने थामा हाथ? हक्के-बक्के रह गए शर्मा जी, देखें वीडियो

हैदराबाद के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा की फैंस में दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है. 2 साल पहले सुर्खियों में आए अभिषेक की फैन फॉलोइंग अभी से ही लाखों में है. इसकी गवाही उनकी एंट्री देती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिषेक शर्मा एक अजीब घटना का शिकार हो गए.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 26, 2026, 02:04 PM IST
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Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

हैदराबाद के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा की फैंस में दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है. 2 साल पहले सुर्खियों में आए अभिषेक की फैन फॉलोइंग अभी से ही लाखों में है. इसकी गवाही उनकी एंट्री देती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिषेक शर्मा एक अजीब घटना का शिकार हो गए. अभिषेक को देखने के बाद एक फैन गर्ल बौखला गई, अभिषेक से मिलने के लिए फैन गर्ल ने सारी हदें पार कर दीं और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया.

पकड़ लिया अभिषेक का हाथ

जैसे ही अभिषेक वहां से गुजरे, उस महिला ने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश की. अचानक अभिषेक हक्के-बक्के रह गए. उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह इस हरकत से डरे हुए थे. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और महिला को पीछे हटाकर अभिषेक को सुरक्षित उनके कमरे तक पहुंचाया.

मैदान पर ईशान-अभिषेक का कोहराम.

ऑन द फील्ड की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपने बल्ले से गदर काटा. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ बैटिंग की. राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 229 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था, लेकिन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने पावरप्ले में ही मैच एकतरफा कर दिया. ईशान ने मात्र 31 गेंदों में 74 रन कूटे, जबकि अभिषेक ने 29 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेली. दोनों के बीच 132 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ने राजस्थान के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया.

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वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक शतक हुआ बेकार

इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की ओर से युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचा. उन्होंने महज 37 गेंदों में 103 रनों की आतिशी पारी खेली. वैभव की इस पारी में रिकॉर्ड तोड़ छक्के शामिल थे और उन्हें ध्रुव जुरेल (51 रन) का भरपूर साथ मिला. राजस्थान ने 228/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया था. फैंस को लगा था कि राजस्थान आसानी से यह मैच जीत जाएगा, लेकिन हैदराबाद के इरादे कुछ और ही थे.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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