सुनील गावस्कर ने चुना वनडे का सबसे महान बल्लेबाज, ये नाम बताकर वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया

भारत के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच में तहलका मचाकर रख दिया. इस मैच में विराट कोहली ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 52वां और ओवरऑल इंटरनेशनल करियर का 83वां शतक ठोका. विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. इसी बीच भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बताया कि उनकी नजर में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है.

कौन है वनडे का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज?

सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से चुनाव कर एक बल्लेबाज को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया है. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतक और विराट कोहली के 52 शतक हैं. सुनील गावस्कर ने JioHotstar पर कहा, 'जब आप महान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कहां खड़े हैं. जो लोग उनके (विराट कोहली) साथ और उनके खिलाफ खेले हैं, वे सभी इस बात से सहमत हैं कि वह ODI फॉर्मेट में सबसे महान हैं. यह सिर्फ तारीफ ही नहीं, बल्कि विराट कोहली को सालों से एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करते हुए देखने से बनी आम राय भी है.'

सुनील गावस्कर ने कर दिया साफ

सुनील गावस्कर ने आगे कहा, 'रिकी पोंटिंग ने भी उन्हें महान बताया है. ऑस्ट्रेलियाई लोगों से तारीफ पाना बहुत मुश्किल है. जब आप सचिन को पीछे छोड़ते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यह आदमी कहां खड़ा है. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की घोषणा करने के बाद ODI ही एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें विराट कोहली इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं. वह 2027 वर्ल्ड कप जीतकर अपने करियर का अंत करना चाहते हैं. बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया. भारतीय टीम की जीत में विराट कोहली की अहम भूमिका रही.

युवा की तरह नजर आए कोहली

विराट कोहली रांची वनडे में बिल्कुल युवा विराट की तरह नजर आए. पारी की शुरुआत से ही वह आक्रामक नजर आए. विराट कोहली ने वनडे करियर का अपना 52वां शतक लगाया, उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, वह काफी सुकून देने वाली थी. प्रेजेंटेशन के दौरान विराट ने कहा, 'मैच में जिस तरह से खेला वह सुखद था. पिच शुरू के 20-25 ओवर ठीक थी. उसके बाद धीमी होने लगी. लेकिन, जब आपको अच्छी शुरुआत मिलती है, तो आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि आपको कैसे खेलना है. अनुभव काम आता है.'

फिटनेस और मानसिक शार्पनेस जरूरी

विराट कोहली ने कहा, 'मैं कभी भी तैयारी में यकीन नहीं करता. मेरी सारी तैयारी मानसिक होती है. मैंने मैच से पहले एक दिन की छुट्टी ली थी. मैं 37 साल का हूं और मुझे रिकवरी के लिए समय चाहिए. मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा हूं. जब तक मेरी फिटनेस और मानसिक शार्पनेस है, तब तक आप जानते हैं कि सब ठीक है. जब तक बॉल अच्छी तरह से हिट हो रही है, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है.'