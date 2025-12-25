कौन हैं हार्दिक तमोर? विजय हजारे में अपने 'हमशक्ल' के साथ खेले रोहित शर्मा, किसी को नहीं हुआ यकीन

Rohit Sharma Doppelganger Hardik Tamore: विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार (24 दिसंबर) को मुंबई की तरफ से खेले स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है. हिटमैन विकेटकीपर हार्दिक तमोर के बगल में खड़े हैं, जिसे देखकर फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई. सोशल मीडिया पर फैंस हैरान हैं और दावा कर रहे हैं कि हार्दिक तमोर तो बिल्कुल रोहित शर्मा की कार्बन कॉपी हैं.

ये तस्वीर बुधवार को हुए विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई ने सिक्किम को 8 विकेट से पटखनी दी. 7 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलने उतरे हिटमैन ने 94 गेंदों पर 155 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इसी मैच का एक मोमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा मुंबई के विकेट कीपर हार्दिक तमोर के बगल में खड़े हैं.

रोहित शर्मा की कार्बन कॉपी हैं हार्दिक तमोर

वही चेहरे का नक्शा, वही ढाढ़ी रखने का स्टाइल और उतनी ही लंबाई... जी हां, मुंबई के विकेट कीपर हार्दिक तमोर को देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये तो सच में रोहित शर्मा की कार्बन कॉपी हैं. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस खूब मजे ले रहे हैं.

कौन हैं हार्दिक तमोर?

भारतीय घरेलू क्रिकेट खिलाड़ी हार्दिक जितेंद्र तमोर का जन्म 20 अक्टूबर 1997 को महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था. वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं और मुंबई की घरेलू टीम के नियमित सदस्य रहे हैं, जो टीम के लिए सभी प्रारूपों में खेलते हैं. जनवरी 2020 में रणजी ट्रॉफी के दौरान, तमोर ने मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया.

विजय हजारे में गरजा रोहित शर्मा का बल्ला

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के जरिए रोहित शर्मा आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज की तैयारियों में जुटे हैं. सिक्किम के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा. हिटमैन ने 62 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी और उसके बाद और खतरनाक हो गए. रोहित ने 94 गेंदों पर 155 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 9 छक्के लगाए.

