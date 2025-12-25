Advertisement
trendingNow13053342
Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं हार्दिक तमोर? विजय हजारे में अपने हमशक्ल के साथ खेले रोहित शर्मा, किसी को नहीं हुआ यकीन

कौन हैं हार्दिक तमोर? विजय हजारे में अपने 'हमशक्ल' के साथ खेले रोहित शर्मा, किसी को नहीं हुआ यकीन

Rohit Sharma Doppelganger Hardik Tamore: विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार (24 दिसंबर) को मुंबई की तरफ से खेले स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है. हिटमैन विकेटकीपर हार्दिक तमोर के बगल में खड़े हैं, जिसे देखकर फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई. सोशल मीडिया पर फैंस हैरान हैं और दावा कर रहे हैं कि हार्दिक तमोर तो बिल्कुल रोहित शर्मा की कार्बन कॉपी हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं हार्दिक तमोर? विजय हजारे में अपने 'हमशक्ल' के साथ खेले रोहित शर्मा
कौन हैं हार्दिक तमोर? विजय हजारे में अपने 'हमशक्ल' के साथ खेले रोहित शर्मा

Rohit Sharma Doppelganger Hardik Tamore: विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार (24 दिसंबर) को मुंबई की तरफ से खेले स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है. हिटमैन विकेटकीपर हार्दिक तमोर के बगल में खड़े हैं, जिसे देखकर फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई. सोशल मीडिया पर फैंस हैरान हैं और दावा कर रहे हैं कि हार्दिक तमोर तो बिल्कुल रोहित शर्मा की कार्बन कॉपी हैं.

ये तस्वीर बुधवार को हुए विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई ने सिक्किम को 8 विकेट से पटखनी दी. 7 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलने उतरे हिटमैन ने 94 गेंदों पर 155 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इसी मैच का एक मोमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा मुंबई के विकेट कीपर हार्दिक तमोर के बगल में खड़े हैं.

रोहित शर्मा की कार्बन कॉपी हैं हार्दिक तमोर

Add Zee News as a Preferred Source

वही चेहरे का नक्शा, वही ढाढ़ी रखने का स्टाइल और उतनी ही लंबाई... जी हां, मुंबई के विकेट कीपर हार्दिक तमोर को देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये तो सच में रोहित शर्मा की कार्बन कॉपी हैं. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस खूब मजे ले रहे हैं.

कौन हैं हार्दिक तमोर?

भारतीय घरेलू क्रिकेट खिलाड़ी हार्दिक जितेंद्र तमोर का जन्म 20 अक्टूबर 1997 को महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ था. वह दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर हैं और मुंबई की घरेलू टीम के नियमित सदस्य रहे हैं, जो टीम के लिए सभी प्रारूपों में खेलते हैं. जनवरी 2020 में रणजी ट्रॉफी के दौरान, तमोर ने मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया.

विजय हजारे में गरजा रोहित शर्मा का बल्ला

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के जरिए रोहित शर्मा आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज की तैयारियों में जुटे हैं. सिक्किम के खिलाफ मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा. हिटमैन ने 62 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी और उसके बाद और खतरनाक हो गए. रोहित ने 94 गेंदों पर 155 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 9 छक्के लगाए. 

ये भी पढ़ें: विजय हजारे ट्रॉफी में हेलमेट पर पट्टी लगाकर क्यों खेल रहे विराट कोहली और रोहित शर्मा? हैरान कर देगी वजह

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma

Trending news

विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू