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कौन है हसन महमूद? भारत-पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया पर बरपाया कहर, ट्रेविस हेड-स्टीव स्मिथ भी बेबस

Australia vs Bangladesh Who is Hasan Mahmud: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन टेस्ट में 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. वह ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान में पांच विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज बन गए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 13, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:47 PM IST
कौन है हसन महमूद? भारत-पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया पर बरपाया कहर, ट्रेविस हेड-स्टीव स्मिथ भी बेबस
Image Credit: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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