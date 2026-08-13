कौन है हसन महमूद? भारत-पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया पर बरपाया कहर, ट्रेविस हेड-स्टीव स्मिथ भी बेबस

Australia vs Bangladesh Who is Hasan Mahmud: बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज की चौंकाने वाली शुरुआत की है. उसने डार्विन में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 198 रनों पर ही ढेर कर दिया. इससे क्रिकेट जगत हैरान हो गए. अपने घरेलू मैदान पर कंगारू टीम का बांग्लादेश जैसी अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन चौंकाने वाला है. तेज गेंदबाज हसन महमूद ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर पांच विकेट (फाइफर) लेने वाले बांग्लादेश के पहले गेंदबाज बन गए हैं. महमूद ने कंगारू टीम की पहली पारी में ट्रेविस हेड (22), जैक वेदाराल्ड (23), स्टीव स्मिथ (71), पैट कमिंस (9) और मिचेल स्टार्क (1) का विकेट लिया.
हसन ने डार्विन टेस्ट के पहले दिन अपनी नियंत्रित तेज गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को झकझोर कर रख दिया. टॉस हारने के बाद मेहमान टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला और ऑस्ट्रेलिया को शायद दिन के अंत में अपने बल्लेबाजी के फैसले पर पछतावा हुआ होगा. महमूद ने अन्य बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को महज 198 रनों पर ढेर कर दिया. हालांकि, यह 26 वर्षीय महमूद ही थे, जिन्होंने अपने 6 विकेटों के साथ पूरी लाइमलाइट चुरा ली. उनके अलावा तस्कीन अहमद और एबादत हुसैन ने 2-2 विकेट लिए.
हसन महमूद बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों की उस नई पीढ़ी का हिस्सा हैं जिन्होंने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. वह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले गेंदबाज हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के लिए 60 से अधिक मैचों में खेल चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के अपने पहले दौरे पर आने से पहले महमूद ने 14 टेस्ट मैचों में 36 विकेट लिए थे. भारत और पाकिस्तान की धरती पर पांच विकेट लेने के कारनामे के साथ इस गेंदबाज ने दिखाया है कि वह उन परिस्थितियों में भी डटकर गेंदबाजी कर सकते हैं जो आमतौर पर तेज गेंदबाजों के अनुकूल नहीं मानी जातीं.
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने अब तक 26 वनडे और 26 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. उन्होंने सफेद गेंद वाले क्रिकेट (वनडे और टी20) में 30 से थोड़े ज्यादा के औसत से कुल 61 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनकी 7.78 की इकोनॉमी यह दिखाती है कि वह खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में रनों पर अंकुश लगाने और नियंत्रण रखने की शानदार क्षमता रखते हैं.
अपना 15वां टेस्ट खेल रहे महमूद ने पहले ही 14 मैचों में 36 विकेट लिए थे और अब डार्विन में चल रहे मैच में उन्होंने 6 विकेट झटक लिए हैं. पहली पारी के बाद एडम गिलक्रिस्ट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान महमूद ने इस साल काउंटी चैंपियनशिप में खेलने के अपने अनुभव के बारे में बात की. केंट के लिए खेलते हुए इस गेंदबाज ने दो मैचों में 12 विकेट लिए थे और उस समय प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में 55 रन देकर 6 विकेट लेना अब इस फॉर्मेट में उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बन गया है.
हसन महमूद ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान तीनों देशों में पांच विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में अब तक तीन बार पारी में पांच या उससे अधिक विकेट लिए हैं और खास बात यह है कि ये तीनों ही प्रदर्शन विदेशी धरती पर आए हैं. उन्होंने अपना पहला फाइफर अगस्त 2024 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में लिया था. इसके बाद उन्होंने अगले ही महीने चेन्नई में भारत के खिलाफ एक और फाइफर दर्ज किया. अब डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट लेकर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रिकॉर्ड बनाया है.