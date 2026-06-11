कौन हैं भारत में जन्मे निखिल चौधरी? कोरोना ने बदल दी जिंदगी, शुभमन के साथ खेला, अब ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री

Who is Nikhil Chaudhary: बांग्लादेश के खिलाफ आगामी T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया है. 17 सदस्यीय स्क्वॉड में भारत में जन्मे निखिल चौधरी को शामिल किया गया है. बिग बैश लीग और टी20 क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन करने के बाद ऑलराउंडर को चयनकर्ताओं ने इनाम दिया है. निखिल चौधरी को स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड की जगह T20I टीम में एंट्री मिली है. ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल बांग्लादेश की धरती पर 3 मैचों की ODI सीरीज खेल रही है. इसके बाद दोनों देशों के बीच 17 जून से टी20 सीरीज का आगाज होगा.
cricket.com.au के अनुसार, निखिल चौधरी अभी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं हैं. हालांकि, वो ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी हैं, जो उन्हें अपने अपनाए हुए देश के लिए खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पात्रता शर्तों को पूरा करने में मदद करता है.
निखिल चौधरी फिलहाल 30 साल के हैं. वो दाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो लेग स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं. उनका जन्म दिल्ली में हुआ था और उन्होंने भारत के मौजूदा वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और T20I ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ भारत में घरेलू क्रिकेट खेला है. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस के साथ ट्रायल भी दिया था. निखिल चौधरी घरेलू क्रिकेट में पूर्व भारतीय महान स्पिनर हरभजन सिंह की कप्तानी में भी खेल चुके हैं.
निखिल चौधरी 2020 में क्वींसलैंड में अपने अंकल से मिलने गए थे, तभी कोविड की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही रुकना पड़ा और वहीं क्रिकेट खेलना शुरू करना पड़ा. प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने से पहले, चौधरी ने एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में और कुछ समय के लिए पोस्टमैन के तौर पर भी काम किया था. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑल-राउंडर जेम्स होप्स की सिफारिश पर बिग बैश लीग की टीम होबार्ट हरिकेन्स ने चुना था.
ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग BBL में निखिल चौधरी होबार्ट हरिकेन्स टीम के लिए खेलते हैं. वो 2023/24 सीजन से हरिकेंस के लिए लगातार खेल रहे हैं और टीम के लिए 32 मैच खेलकर 693 रन बनाए हैं और 9 विकेट लिए हैं. निखिल हरिकेंस की उस 2024/25 टीम का भी हिस्सा थे जो चैंपियन बनी थी. BBL के हालिया सीजन में, उन्होंने 12 पारियों में 153.50 के स्ट्राइक रेट और 30.70 के औसत से 307 रन बनाए.
बता दें कि हाल के वर्षों में भारतीय मूल के कुछ क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन भारत में जन्मे आखिरी पुरुष क्रिकेटर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, वे रेक्स सेलर्स थे; उन्होंने 1964 में कलकत्ता में भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था. अगर निखिल चौधरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है, तो वे छह दशकों से भी ज़्यादा समय में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत में जन्मे पहले पुरुष बन जाएंगे.
बांग्लादेश के खिलाफ T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, निखिल चौधरी, कूपर कोनॉली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, एरन हार्डी, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, राइली मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, एडम जम्पा