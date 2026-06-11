कौन हैं भारत में जन्मे निखिल चौधरी? कोरोना ने बदल दी जिंदगी, शुभमन के साथ खेला, अब ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री

Who is Nikhil Chaudhary: बांग्लादेश के खिलाफ आगामी T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया है. 17 सदस्यीय स्क्वॉड में भारत में जन्मे निखिल चौधरी को शामिल किया गया है. बिग बैश लीग और टी20 क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन करने के बाद ऑलराउंडर को चयनकर्ताओं ने इनाम दिया है. निखिल चौधरी को स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड की जगह T20I टीम में एंट्री मिली है. ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल बांग्लादेश की धरती पर 3 मैचों की ODI सीरीज खेल रही है. इसके बाद दोनों देशों के बीच 17 जून से टी20 सीरीज का आगाज होगा.