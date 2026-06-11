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कौन हैं भारत में जन्मे निखिल चौधरी? कोरोना ने बदल दी जिंदगी, शुभमन के साथ खेला, अब ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री

बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया है. 17 सदस्यीय स्क्वॉड में भारत में जन्मे निखिल चौधरी को शामिल किया गया है.उन्हें स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड की जगह T20I टीम में एंट्री मिली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 11, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:08 PM IST
कौन हैं भारत में जन्मे निखिल चौधरी? कोरोना ने बदल दी जिंदगी, शुभमन के साथ खेला, अब ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री
Image Credit: (BCCI/X) कौन हैं भारत में जन्में निखिल चौधरी? शुभमन के साथ खेला, अब ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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