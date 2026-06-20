Who is cricketer Ira Aery: इन दिनों इंग्लैंड की सरजमीं पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 चल रहा है. वर्ल्ड कप के रोमांच के बीच सोशल मीडिया पर एक नई सनसनी की एंट्री हुई है. सोशल मीडिया की नई क्रश बनीं ऑस्ट्रेलिया की एक जूनियर क्रिकेटर की तस्वीरों पर फैंस दिल हार बैठे हैं. इस बेहद खूबसूरत खिलाड़ी का नाम है इरा एरी (Ira Aery). भारतीय मूल की इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. कुछ फैंस तो उनकी कातिलाना मुस्कान और फिटनेस की तुलना दिग्गज एलिस पेरी (Ellyse Perry) से भी कर रहे हैं.
इरा एरी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में स्थित हाइडेलबर्ग (Heidelberg, Victoria) में हुआ था. उनका परिवार भारतीय मूल का है, लेकिन इरा का पालन-पोषण और क्रिकेट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में ही हुई है.
इरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं, बल्कि मैदान पर बेहद धाकड़ खिलाड़ी भी हैं. वह एक राइट-आर्म मीडियम पेसर (दाएं हाथ की तेज गेंदबाज) और एक उपयोगी बल्लेबाज हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया की सबसे उभरती हुई ऑलराउंडरों में गिना जा रहा है.
इरा एरी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेली गई अंडर-19 ट्राई-सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी को लेकर चर्चा में आई थीं. वह पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी थीं. उस ट्राई-सीरीज में इरा ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ के दम पर कुल 13 विकेट चटकाए थे.
इरा को अभी तक ऑस्ट्रेलिया की महिला सीनियर टीम में डेब्यू का मौका नहीं मिला है, लेकिन जूनियर क्रिकेट में उनके दमदार और मैच जिताऊ प्रदर्शन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीनियर चयनकर्ताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है. जिस तरह वह लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि वह बहुत जल्द कंगारू टीम की पीली जर्सी में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करती नजर आ सकती हैं.