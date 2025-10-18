गली क्रिकेट से वेटर बन गया क्रिकेटर... ISPL से चमक गई किस्मत, रिंकू सिंह जैसी है कहानी

भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के जरिए जीरो से हीरो बन गए. आईपीएल में दमदार प्रदर्शन से भारत में अपनी पहचान बनाई और फिर टीम इंडिया से बुलावा पाकर तकदीर बदल गई. लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्लेयर्स ने खूब पापड़ बेले. इसका सबसे बड़ा उदाहरण रिंकू सिंह हैं, लेकिन अब एक और ऐसा ही नाम सामने आ रहा है. एक खिलाड़ी जिसने हाल ही में रणजी में डेब्यू किया. एक समय पर ये प्लेयर नहीं बल्कि वेटर था और अब इसकी किस्मत अब बदलती नजर आ रही है. आईपीएल नहीं बल्कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) इसके लिए मसीहा साबित हुआ.

कौन हैं इरफान उमैर?

हम बात कर रहे हैं इरफान उमैर की जिनका रांची की तंग गलियों से भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के बड़े मंच तक का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा है. इरफान एक तेज गेंदबाज हैं जो कभी मुंबई में छोटी-मोटी नौकरियां करके गुजारा करते थे. अब जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर चुके हैं. उनके लिए यह संभव आईएसपीएल के मंच की बदौलत संभव हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2017 में मुंबई आए इरफान

इरफान साल 2017 में सपनों के साथ मुंबई आए. जीविका चलाने के लिए उन्होंने वेटर और सुशी रेस्तरां में काम जैसे कई काम किए, लेकिन क्रिकेट हमेशा उनके दिल में रहा. उनका जीवन तब बदला जब आईएसपीएल सीजन 2 में फाल्कन राइजर्स हैदराबाद ने उन्हें चुना. अपनी तेज गेंदबाजी और शानदार नियंत्रण से इरफान ने सबका ध्यान खींचा. खास तौर पर, बैंगलोर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 10 रन बचाकर सिर्फ 3 रन देने का उनका प्रदर्शन शानदार था.

ये भी पढे़ं.. श्रीलंका का हार का सिलसिला बरकरार, 10 विकेट से जीत के साथ सेमीफाइनल के करीब साउथ अफ्रीका

मुंबई टी20 लीग में भी किया धमाल

आईएसपीएल की सफलता के बाद, इरफान ने टी20 मुंबई लीग 2025 में भी शानदार प्रदर्शन किया. उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने मुंबई के चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और आखिरकार उन्हें रणजी ट्रॉफी में डेब्यू का मौका मिला. 9 जनवरी को एक बार फिर आईएसपीएल का आगाज होगा और कुछ ऐसे ही अनजान चेहरे धमाल मचाते दिखेंगे. इरफान ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए डेब्यू किया. इस मंच पर भी वह अगर अपना शानदार प्रदर्शन करते हैं तो उनके लिए आईपीएल 2026 के दरवाजे भी खुल सकते हैं.