Advertisement
trendingNow13116971
Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं ईशानी जौहर? जिनके साथ क्रिकेटर राहुल चाहर ने तोड़ा रिश्ता, छोटी उम्र में शादी बनी तलाक की बड़ी वजह

कौन हैं ईशानी जौहर? जिनके साथ क्रिकेटर राहुल चाहर ने तोड़ा रिश्ता, छोटी उम्र में शादी बनी तलाक की बड़ी वजह

Who is Ishani Johar: भारतीय क्रिकेटर राहुल चाहर ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा ऐलान किया. तेज गेंदबाज दीपक चाहर के भाई ने भावुक पोस्ट कर बताया कि उन्होंने शादी के रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया है. राहुल ने पत्नी ईशानी जौहर को तलाक दे दिया. उन्होंने 4 साल के रिश्ते को अंत करने के पीछे जो वजह बताई है, वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 20, 2026, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन हैं ईशानी जौहर? जिनके साथ क्रिकेटर राहुल चाहर ने तोड़ा रिश्ता (PHOTO- Rahul Chahar/Instagram)
कौन हैं ईशानी जौहर? जिनके साथ क्रिकेटर राहुल चाहर ने तोड़ा रिश्ता (PHOTO- Rahul Chahar/Instagram)

Who is Ishani Johar: भारतीय क्रिकेटर राहुल चाहर ने शुक्रवार (20 फरवरी) को सोशल मीडिया के जरिए बड़ा ऐलान किया. तेज गेंदबाज दीपक चाहर के भाई ने भावुक पोस्ट कर बताया कि उन्होंने शादी के रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया है. राहुल ने पत्नी ईशानी जौहर को तलाक दे दिया. उन्होंने 4 साल के रिश्ते को अंत करने के पीछे जो वजह बताई है, वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. स्टार लेग स्पिनर ने 09 मार्च, 2022 में ईशानी से शादी की थी.

चार सालों तक जिंदगी के सफर में एक दूसरे का साथ निभाने के बाद दोनों ने शादी की चौथी सालगिरह के कुछ दिन पहले ही तलाक लेने का बड़ा फैसला किया है. आइए जानते हैं कि ईशानी जौहर कौन हैं? जिनसे अब क्रिकेटर राहुल चाहर अलग हो गए हैं.

कौन हैं ईशानी जौहर?

Add Zee News as a Preferred Source

ईशानी जौहर का जन्म 1999 में बेंगलुरु में हुआ था. ईशानी पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं. राजस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री लेने से पहले उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन का अधिकांश समय जयपुर और दिल्ली में बिताया। वह वर्तमान में बेंगलुरु में रहती हैं, जहां उन्होंने फैशन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. ईशानी और राहुल चाहर सात साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों ने 2019 में सगाई की और शादी की ओर पहला कदम बढ़ाया. 09 मार्च, 2022 को गोवा में एक डेस्टिनेशन वेडिंग समारोह में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे.

राहुल चाहर ने तलाक की क्या वजह बताई?

भारत के लिए 6 टी20 इंटरनेशनल और एक ODI खेल चुके राहुल चाहर ने शुक्रवार, 20 फरवरी को इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट कर लिखा, ''मैंने कम उम्र में ही शादी कर ली थी, इससे पहले कि मैं खुद को, अपनी कीमत को और उस जीवन को पूरी तरह समझ पाता जिसे मैं सचमुच जीना चाहता था. इसके बाद के वर्षों में मुझे कई ऐसे सबक सीखने को मिले जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी और पिछले पंद्रह महीने अदालतों में बिताए, जहां मैंने धैर्य, सहनशीलता और सच्चाई से मिलने वाली ताकत सीखी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rahul Chahar (@rdchahar1)

राहुल चाहर ने आगे लिखा कि आज मेरे जीवन का वह अध्याय औपचारिक रूप से समाप्त हो रहा है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मेरे अंतिम निर्णय के साथ मामला सुलझ गया है, जिसमें मुझे काफी कीमत चुकानी पड़ी और इस तरह मेरे जीवन का यह चरण समाप्त हो गया है. मैं इस अध्याय को क्रोध या पछतावे के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ समाप्त कर रहा हूं.

ये भी पढ़ें: ईशान-सूर्या या बुमराह नहीं... ये खिलाड़ी है असली हीरा! ICC टूर्नामेंट में नहीं हारने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Rahul Chahar

Trending news

VIDEO: घसीटा और कर दी घूंसों की बौछार... EXAM में नकल से रोका तो प्रोफेसर को ठोका
video
VIDEO: घसीटा और कर दी घूंसों की बौछार... EXAM में नकल से रोका तो प्रोफेसर को ठोका
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
लव मैरिज करना है? मम्मी-पापा का नंबर दो... प्रेम 'जाल' में फंसाने वाले खुद फंसेंगे
Gujarat news
लव मैरिज करना है? मम्मी-पापा का नंबर दो... प्रेम 'जाल' में फंसाने वाले खुद फंसेंगे