वनडे क्रिकेट में इस खूंखार बल्लेबाज के नाम 29 गेंद पर शतक, डिविलियर्स के 31 गेंद पर 100 का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुका

वनडे क्रिकेट (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे तेज शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम पर नहीं, बल्कि एक अन्य बल्लेबाज के नाम पर दर्ज है. बता दें कि साल 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेले गए वनडे इंटरनेशनल मैच में एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 31 गेंदों में शतक बनाया था. उस मैच में एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 44 गेंदों में 149 रन बनाए थे. उन्होंने अपनी पारी में 16 छक्के और 9 चौके जड़े थे. एबी डिविलियर्स की इस दिलकश पारी की वजह से साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 148 रनों से हरा दिया था.

वनडे क्रिकेट में इस खूंखार बल्लेबाज के नाम 29 गेंद पर शतक

एबी डिविलियर्स के 31 गेंदों में लगाए गए शतक के रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था, लेकिन एक धुरंधर बल्लेबाज ने ये असंभव कारनामा भी कर दिखाया. ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ओपनर जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 8 अक्टूबर 2023 को वनडे क्रिकेट यानी 50 ओवर के फॉर्मेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने इस List-A (वनडे फॉर्मेट) मैच में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ केवल 29 गेंद पर ही शतक ठोक दिया. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 38 गेंदों पर 125 रनों की पारी खेली. जेक फ्रेजर-मैकगर्क का यह शतक 50 ओवर फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर खेले गए वनडे मैच में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी एबी डिविलियर्स के नाम पर ही दर्ज है.

डिविलियर्स के 31 गेंद पर 100 का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुका

जेक फ्रेजर-मैकगर्क के लिए 8 अक्टूबर 2023 का दिन बहुत यादगार रहा है. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ 'The Marsh Cup' के एक List-A मैच में 328.94 की स्ट्राइक रेट से रन कूट दिए. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 38 गेंदों पर 125 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 13 छक्के शामिल रहे. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि तस्मानिया टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. 50 ओवर के फॉर्मेट में जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने एबी डिविलियर्स के सबसे तेज शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था.

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दुनिया का खतरनाक पावर हिटर

तस्मानिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 435 रन बोर्ड पर लगा दिए. जवाब में जेक फ्रेजर-मैकगर्क की साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम 46.4 ओवर में 398 रन पर ऑलआउट हो गई. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने 29 गेंद पर शतक तो ठोका, लेकिन उनकी टीम 37 रन से मैच हार गई. जेक फ्रेजर-मैकगर्क एक होनहार युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अपनी पावर हिटिंग बल्लेबाजी और लेग-ब्रेक गुगली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. जेक फ्रेजर-मैकगर्क ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अभी तक 7 वनडे और 8 T20I मैचों में खेल चुके हैं.