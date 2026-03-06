इस शख्स ने भारत को दिया बुमराह जैसा 'कोहिनूर हीरा', अब घातक बॉलिंग से दुनियाभर में मचा रहा तबाही

T20 World Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत के हाथ से बाजी लगभग फिसल ही रही थी कि जसप्रीत बुमराह ने अचानक चमत्कार कर दिया. जसप्रीत बुमराह ने अपने चार ओवरों के स्पेल के अंतिम दो ओवरों में टीम इंडिया को एक बार फिर मैच में वापस ला दिया. जसप्रीत बुमराह ने अपने आखिरी दो ओवरों में सिर्फ 14 रन दिए, जिससे अंत में भारत को 7 रन से करीबी जीत मिली. वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार बॉलर जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की जान हैं. जसप्रीत बुमराह मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार हैं.

इस शख्स ने भारत को दिया बुमराह जैसा 'कोहिनूर हीरा'

'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उस शख्स के बारे में खुलासा हुआ है, जिसने जसप्रीत बुमराह को तराशा है. क्या आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह जैसे कोहिनूर हीरे की खोज किसने की थी. उस शख्स का नाम है किशोर त्रिवेदी. बता दें कि जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी से ही टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो जाती है. अपनी घातक यॉर्कर गेंदों से विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह की टक्कर का कोई भी गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं है. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 500 विकेट हासिल कर चुका है. अपने अनोखे एक्शन से रिलीज की गई तेज तर्रार गेंद, खतरनाक बाउंसर्स और पंजातोड़ यॉर्कर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का सबसे बड़ा गहना है.

कौन हैं जसप्रीत बुमराह को खोजने वाले कोच?

किशोर त्रिवेदी ने अहमदाबाद में सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को खोजा था. किशोर त्रिवेदी ने अजीबोगरीब गेंदबाजी एक्शन वाले युवा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से कहा था, 'दूसरे क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो. तुम अच्छी बॉलिंग कर रहे हो. एक दिन तुम स्टार बनोगे.' किशोर त्रिवेदी की भविष्यवाणी सच साबित हुई और आज उनका चेला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के महान गेंदबाजों में से एक है. अहमदाबाद में SPIPA कॉर्पोरेट रोड के पास एक मामूली सा क्रिकेट ग्राउंड है और यहीं पर 79 साल के किशोर त्रिवेदी आज भी अपनी रॉयल क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं.

जसप्रीत बुमराह के अंदर यह स्किल कहां से आई?

अपनी उम्र के हिसाब से काफी फिट किशोर त्रिवेदी तेज गेंदबाजी में माहिर हैं और उन्होंने दो जाने-माने पेसर तैयार किए हैं, उनके बेटे सिद्धार्थ त्रिवेदी, जो IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं और उनसे कहीं ज्यादा मशहूर जसप्रीत बुमराह. जसप्रीत बुमराह के अंदर यह स्किल कहां से आई, जिससे वह अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज बने हैं. जसप्रीत बुमराह के बचपन के कोच किशोर त्रिवेदी ने कहा, 'इसे उनमें डालना पड़ा.'

हाथ का हाइपरएक्सटेंशन बना हथियार

किशोर त्रिवेदी पहली बार जसप्रीत बुमराह से तब मिले थे जब वह अहमदाबाद के निर्माण हाई स्कूल में 16 साल के स्टूडेंट थे, जो एकेडमी से लगभग 15 मिनट की ऑटो राइड की दूरी पर था. जसप्रीत बुमराह उस उम्र में भी बहुत तेज थे, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते थे. उनका अजीब एक्शन, जो पहले बहुत कम लोगों ने देखा था, कोच किशोर त्रिवेदी को कभी परेशान नहीं करता था. एक हफ्ते तक नेट्स में उन्हें करीब से देखने के बाद, कोच इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका एक्शन पूरी तरह से लीगल था और उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ का हाइपरएक्सटेंशन उन्हें एक अजीब एंगल से, उनके सिर से लगभग एक फीट आगे, गेंद छोड़ने की काबिलियत देता है.

जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड्स

जसप्रीत बुमराह ने 23 जनवरी 2016 को अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. 32 साल के जसप्रीत बुमराह ने 52 टेस्ट मैचों में 234 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 16 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 86 रन देकर 9 विकेट है. 89 वनडे मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 149 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट में 2 बार पारी में 5 विकेट लेने का कमाल किया है. वनडे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट है. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 94 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 117 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट है.