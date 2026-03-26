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कोमा से बाहर आकर अनफिट क्रिकेटर ने विस्फोटक बैटिंग से मचाई थी तबाही, अब गुमनामी में जी रहा जिंदगी

जेसी राइडर ने न्यूजीलैंड की तरफ से अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2014 में खेला था. जेसी राइडर ने 31 जनवरी 2014 को भारत के खिलाफ अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. जेसी राइडर इस मैच के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी वापसी नहीं कर पाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 26, 2026, 10:27 PM IST
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कोमा से बाहर आकर अनफिट क्रिकेटर ने विस्फोटक बैटिंग से मचाई थी तबाही, अब गुमनामी में जी रहा जिंदगी

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जेसी राइडर क्रिकेट की दुनिया में बहुत पॉपुलर रहे हैं. जेसी राइडर की बल्लेबाजी का अंदाज भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग से भी 3 गुना खतरनाक था, जिस कारण फैंस उन्हें बहुत पसंद करते थे. जेसी राइडर ने न्यूजीलैंड की तरफ से अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2014 में खेला था. जेसी राइडर ने 31 जनवरी 2014 को भारत के खिलाफ अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. जेसी राइडर इस मैच के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी वापसी नहीं कर पाए.

विवादों में रहा ये अनफिट क्रिकेटर

जेसी राइडर का विवादों से गहरा नाता रहा है. साल 2009 में जेसी राइडर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद देर रात तक शराब की पार्टी की थी, जिसके बाद अगले दिन राइडर टीम मीटिंग में नहीं आए. इसके बाद राइडर चौथा वनडे मैच भी नहीं खेल सके थे. मार्च 2013 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक बार के बाहर झगड़े में चार लोगों ने जेसी राइडर पर हमला कर दिया.

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कोमा से बाहर आकर विस्फोटक बैटिंग से मचाई थी तबाही

क्राइस्टचर्च में एक बार के बाहर चार लोगों ने राइडर को जमीन पर गिरा दिया और उसके बाद लात और मुक्कों से उन पर काफी देर तक वार करते रहे. इसके बाद राइडर को गंभीर हालत में क्राइस्टचर्च के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. राइडर के सिर में काफी चोट आई और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा था. राइडर की हालत गंभीर हो गई थी, जिससे वह कोमा में चले गए थे. कुछ दिनों बाद राइडर की हालत में सुधार हुआ और वह कोमा से बाहर आ गए. राइडर की याददाश्त भी पहले जैसी ही थी. बताया जाता है कि राइडर पर हमले में शामिल चार में से दो लोगों को दोषी पाया गया था और हमला लूटपाट के लिए किया था.

बिगड़ैल क्रिकेटर की छवि

कोमा से बाहर आने के बाद जेसी राइडर को जनवरी 2014 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में मौका मिला. पहले वनडे में राइडर 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन तीसरे वनडे मैच में उन्होंने 51 गेंदों में 104 रनों की तूफानी पारी खेली. राइडर की इस पारी में 12 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. राइडर की छवि न्‍यूजीलैंड के बिगड़ैल क्रिकेटर के रूप में रही है. राइडर मैदान के बाहर शराब से जुड़े के कई मामलों में शामिल रहे हैं. जेसी राइडर को साल 2014 में भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर देर रात तक शराब पीने के कारण टीम से बाहर कर दिया गया था.

अब गुमनामी में जी रहा जिंदगी

साल 2014 में जेसी राइडर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ऑकलैंड में देर रात तक शराब पीने के लिए चले गए थे. इस कारण राइडर को टीम से बाहर कर दिया गया था. राइडर को 2015 वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं चुना गया. जेसी राइडर ने न्यूजीलैंड के लिए 48 वनडे मैचों में 1362 रन बनाए हैं और 12 विकेट भी लिए हैं. राइडर ने 18 टेस्ट मैचों में 1269 रन बनाए हैं और 5 विकेट झटके हैं. 22 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में राइडर के नाम 457 रन और 2 विकेट हैं. राइ़डर ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुणे वॉरियर्स के लिए भी खेल चुके हैं. जेसी राइडर अब गुमनामी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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