Add Zee Business As A Preferred Source
App

सचिन या विराट नहीं... बटलर ने इस भारतीय को बताया अपना फेवरेट, महान क्रिकेटर से मिल गई साइन की हुई जर्सी

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को भारत के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खत्म होने के बाद सुपरस्टार ओपनर रोहित शर्मा से साइन की हुई टीम इंडिया की शर्ट मिली है, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर की है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 25, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:09 AM IST
सचिन या विराट नहीं... बटलर ने इस भारतीय को बताया अपना फेवरेट, महान क्रिकेटर से मिल गई साइन की हुई जर्सी

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को कामकाज रोकने के निर्देश
delhi Traffic Advisory44 min ago
2
petrol diesel price today56 min ago
3
Bollywood Live Updates57 min ago
4
Commonwealth Games 20261 hr ago
5
ramayan1 hr ago