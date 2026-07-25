सचिन या विराट नहीं... बटलर ने इस भारतीय को बताया अपना फेवरेट, महान क्रिकेटर से मिल गई साइन की हुई जर्सी

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को भारत के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खत्म होने के बाद सुपरस्टार ओपनर रोहित शर्मा से साइन की हुई टीम इंडिया की शर्ट मिली है, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर की है. जोस बटलर ने सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं, बल्कि रोहित शर्मा को अपने अब तक के सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स में से एक बताया है. इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की ODI सीरीज के शुरुआती दो मैचों में संघर्ष के बाद रोहित शर्मा के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे.
'हिटमैन' ने लॉर्ड्स में खेले गए आखिरी ODI मैच में 388 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शतक लगाकर अपनी बेहतरीन टाइमिंग, एलिगेंस और क्लास की झलक दुनिया को दिखाई. यह 'होम ऑफ क्रिकेट' के नाम से मशहूर लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रोहित शर्मा का पहला वनडे इंटरनेशनल शतक था. इंस्टाग्राम पर जोस बटलर ने रोहित शर्मा से मिली साइन की हुई जर्सी की एक तस्वीर पोस्ट की और कहा, 'एक विपक्षी खिलाड़ी की शर्ट जो मैं हमेशा से चाहता था. मेरे अब तक के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक. इसे हमेशा संभालकर रखूंगा, धन्यवाद, रोहित शर्मा.'
रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में तीन मैचों में 58.33 की औसत और 98.31 की स्ट्राइक रेट से कुल 175 रन बनाए. इसमें एक शतक भी शामिल था. सीरीज के निर्णायक मैच में 388 रनों का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 17 चौकों और 5 छक्कों की मदद से तूफानी 138 रन बनाए, हालांकि भारत यह मैच 27 रनों से हार गया. भारत के 2-1 से सीरीज हारने के बावजूद, 'हिटमैन' की शानदार पारी और लंबे समय से उनके बैटिंग पार्टनर रहे विराट कोहली (60 गेंदों में 74 रन) के साथ उनकी शतकीय साझेदारी ने वहां मौजूद फैंस का दिल जीत लिया.
288 मैचों और 280 पारियों में 48.95 की औसत और 93.04 के स्ट्राइक रेट से 11,895 रन बनाने वाले रोहित शर्मा दुनिया के सबसे बेहतरीन ODI बल्लेबाजों में से एक हैं. रोहित शर्मा ने 34 शतक और 62 अर्धशतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 264 रन है. वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर हैं और भारत की ओर से विराट कोहली (14,941 रन) और सचिन तेंदुलकर (18,426 रन) के बाद इस फॉर्मेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस साल 9 ODI मैचों की 9 पारियों में रोहित शर्मा ने 42.11 की औसत से 379 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है और उनका बेस्ट स्कोर 138 रन रहा है. रोहित शर्मा और विराट कोहली 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI मैचों में खेलते हुए नजर आएंगे.