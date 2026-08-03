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कौन हैं कन्हैया वाधवान? जिसकी कप्तानी में खेलेंगे अर्शदीप सिंह और बदोनी, टीम में जम्मू-कश्मीर के 6 खिलाड़ी

Duleep Trophy 2026: आगामी दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए नॉर्थ जोन की टीम का ऐलान हो गया है. अर्शदीप सिंह और आयुष बदोनी के रहते हुए चयनकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के 24 वर्षीय खिलाड़ी कन्हैया वाधवान को कप्तान बनाया है. जम्मू कश्मीर के 6 खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 03, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:13 PM IST
कौन हैं कन्हैया वाधवान? जिसकी कप्तानी में खेलेंगे अर्शदीप सिंह और बदोनी, टीम में जम्मू-कश्मीर के 6 खिलाड़ी
Image Credit: कौन हैं कन्हैया वाधवान? (BCCI.Domestic/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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