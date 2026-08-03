कौन हैं कन्हैया वाधवान? जिसकी कप्तानी में खेलेंगे अर्शदीप सिंह और बदोनी, टीम में जम्मू-कश्मीर के 6 खिलाड़ी

Duleep Trophy 2026: भारतीय घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2026 का आगाज 23 अगस्त से होगा. लंबे फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए नॉर्थ जोन ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, कप्तानी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के 24 वर्षीय खिलाड़ी कन्हैया वाधवान को सौंपी गई है. दिल्ली के आयुष बदोनी भी टीम का हिस्सा हैं और वो उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे. ये टीम देखने के बाद कई फैंस के मन में ये सवाल है कि अर्शदीप और आयुष बदोनी के रहते हुए आखिर जम्मू-कश्मीर के कन्हैया वाधवान को क्यों कप्तान बनाया गया है, जो इतने पॉपुलर भी नहीं हैं और आईपीएल में भी अभी तक नहीं खेले हैं.
कन्हैया वाधवान को पिछले रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. नॉर्थ जोन के स्क्वॉड में जम्मू-कश्मीर के 6 खिलड़ियों को जगह मिली है. बता दें कि जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में कर्नाटक को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम लिया था. इस ऐतिहासिक जीत में अहम रोल निभाने वाले खिलाड़ियों को नॉर्थ जोन की टीम में भी शामिल किया गया है.
24 साल के कन्हैया वाधवान ने अभी तक सिर्फ 16 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. 40.13 की औसत से उन्होंने 883 रन बनाए हैं. उन्होंने 2018-19 रणजी ट्रॉफी सीजन में असम के खिलाफ 17 साल की उम्र में जम्मू-कश्मीर के लिए अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया था. रणजी ट्रॉफी के 10 मैचों में कन्हैया ने 36.46 की औसत से 474 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. कर्नाटक के खिलाफ अहम फाइनल में उन्होंने अर्धशतक लगाया, जबकि हिमाचल प्रदेश के खिलाफ सेंचुरी जड़ी थी. अब उनसे दलीप ट्रॉफी में रनों की उम्मीद होगी और साथ ही कप्तानी का जिम्मा भी निभाना पड़ेगा.
जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत के बाद, चयनकर्ताओं ने चैंपियन टीम के छह खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल करके उन्हें इनाम दिया. वधावन के अलावा, ओपनर कामरान इकबाल, ऑलराउंडर अब्दुल समद, बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक, पेसर सुनील कुमार और तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह को भी इसमें शामिल किया गया.
दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन का स्क्वॉड
कन्हैया वधावन (कप्तान), आयुष बदोनी (उप-कप्तान), सनत सांगवान, कमरान इकबाल, यश ढुल, आयुष दोसेजा, अब्दुल समद, निशांत सिंधु, अर्जुन शर्मा, आबिद मुश्ताक, अर्शदीप सिंह, सुनील कुमार, अंशुल कंबोज, युद्धवीर सिंह, निखिल कश्यप.