कौन हैं कन्हैया वाधवान? जिसकी कप्तानी में खेलेंगे अर्शदीप सिंह और बदोनी, टीम में जम्मू-कश्मीर के 6 खिलाड़ी

Duleep Trophy 2026: भारतीय घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2026 का आगाज 23 अगस्त से होगा. लंबे फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए नॉर्थ जोन ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, कप्तानी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के 24 वर्षीय खिलाड़ी कन्हैया वाधवान को सौंपी गई है. दिल्ली के आयुष बदोनी भी टीम का हिस्सा हैं और वो उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे. ये टीम देखने के बाद कई फैंस के मन में ये सवाल है कि अर्शदीप और आयुष बदोनी के रहते हुए आखिर जम्मू-कश्मीर के कन्हैया वाधवान को क्यों कप्तान बनाया गया है, जो इतने पॉपुलर भी नहीं हैं और आईपीएल में भी अभी तक नहीं खेले हैं.