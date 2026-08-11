11 मैच 81 विकेट... कौन है श्रीलंका का 'किंग ऑफ गॉल'? टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा

IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज की तैयारियां जोरों पर हैं. 15 अगस्त के स्पेशल डे पर गॉल में दोनों टीमों के बीच टक्कर होगी. दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से ये सीरीज काफी अहम होगी. भारतीय टीम युवाओं से भरी हुई है, टीम में महज ऐसे 3 प्लेयर्स ही हैं जिन्हें श्रीलंका में खेलने का अनुभव है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए सिर्फ श्रीलंका की पिचें ही चैलेंजिंग नहीं होंगी बल्कि 'किंग ऑफ गॉल' से भी भारतीय टीम को सावधान रहना होगा.