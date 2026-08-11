11 मैच 81 विकेट... कौन है श्रीलंका का 'किंग ऑफ गॉल'? टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा

IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज की तैयारियां जोरों पर हैं. 15 अगस्त के स्पेशल डे पर गॉल में दोनों टीमों के बीच टक्कर होगी. दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से ये सीरीज काफी अहम होगी. भारतीय टीम युवाओं से भरी हुई है, टीम में महज ऐसे 3 प्लेयर्स ही हैं जिन्हें श्रीलंका में खेलने का अनुभव है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए सिर्फ श्रीलंका की पिचें ही चैलेंजिंग नहीं होंगी बल्कि 'किंग ऑफ गॉल' से भी भारतीय टीम को सावधान रहना होगा.
हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के एक स्पिन गेंदबाज की, जिसकी गॉल में तूती बोलती है. इस गेंदबाज ने गॉल में गुच्छों में विकेट लेकर अपना दबदबा बनाया हुआ है. इस गेंदबाज के आंकड़े गॉल में ऐसे हैं, मानों किसी भी बल्लेबाज को चारों खाने चित करने का दम हो. ये गेंदबाज श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या हैं, जिन्हें उनके गॉल में दमदार प्रदर्शन के चलते 'किंग ऑफ गॉल' कहा जाता है.
प्रभात जयसूर्या के गॉल में आंकड़े देखें तो, उन्होंने इस मैदान पर 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 81 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उन्होंने 9 बार पांच या उससे ज्यादा विकेट झटके हैं. ये आंकड़े अपने आप में गॉल में उनकी बादशाहत की गवाही दे रहे हैं. वहीं, ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो प्रभात ने अभी तक 23 टेस्ट की 43 पारियों में 125 विकेट झटके हैं.
श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर फरवीज महरूफ ने टीम इंडिया को चेतावनी देते हुए सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "गॉल में प्रभात जयसूर्या ने बड़ी संख्या में विकेट झटके हैं, वह हवा का इस्तेमाल करने में माहिर हैं. क्रॉस विंड यहां स्पिनर्स को अतिरिक्त ड्रिफ्ट में मदद करती है. ऐसे में भारतीय स्पिनर्स को इसका फायदा लेने के लिए परिस्थितियों में जल्दी ढलना होगा. यही इस सीरीज का अहम पहलू साबित होगा."
ये भी पढ़ें...
भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच गॉल में 5 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया को 2 जीत नसीब हुई हैं जबकि 3 बार श्रीलंका ने बाजी मारी है. हालांकि, ओवरऑल आंकड़ों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है. दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 46 टेस्ट खेले गए हैं, जिसमें 22 बार टीम इंडिया को जीत मिली है जबकि 7 मुकाबले श्रीलंका के पक्ष में आए हैं. 17 मुकाबले ड्रॉ रहे.