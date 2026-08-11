Add Zee Business As A Preferred Source
App

11 मैच 81 विकेट... कौन है श्रीलंका का 'किंग ऑफ गॉल'? टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत में 4 दिन बाकी हैं. 15 अगस्त को दोनों टीमें गॉल में एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. टीम इंडिया तैयारियों में जुटी हुई है. इस मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को 'किंग ऑफ गॉल' से सावधान रहना होगा.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 11, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:04 PM IST
11 मैच 81 विकेट... कौन है श्रीलंका का 'किंग ऑफ गॉल'? टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा
Image Credit: AI Graphics

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
11 मैच 81 विकेट.. कौन है श्रीलंका का 'किंग ऑफ गॉल'? टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा
2
3
4
5