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Hindi Newsक्रिकेटभारत के मोहम्मद आमिर के सामने रोहित शर्मा ने किया सरेंडर, सूर्या भी चारों खाने चित, स्विंग से मचाई खलबली

भारत के 'मोहम्मद आमिर' के सामने रोहित शर्मा ने किया सरेंडर, सूर्या भी चारों खाने चित, स्विंग से मचाई खलबली

IPL 2026 में कई ऐसे युवा गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है. इस लिस्ट में एक और बॉलर की एंट्री हो चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि इस गेंदबाज को फैंस 'भारत का मोहम्मद आमिर' बुला रहे हैं. हम जिस गेंदबाज की बात कर रहे हैं, वो हैं सौरभ दुबे. कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा पेसर को इस टूर्नामेंट में देर से मौका मिला, लेकिन उन्होंने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में सौरभ ने रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को पवेलियन की राह दिखाई.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 20, 2026, 10:01 PM IST
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Saurabh Dubey KKR Fast Bowler (Screengrab/starsports
Saurabh Dubey KKR Fast Bowler (Screengrab/starsports

IPL 2026 में कई ऐसे युवा गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इस लिस्ट में एक और बॉलर की एंट्री हो चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि इस गेंदबाज को फैंस 'भारत का मोहम्मद आमिर' बुला रहे हैं. हम जिस गेंदबाज की बात कर रहे हैं, वो हैं सौरभ दुबे. कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा पेसर को इस टूर्नामेंट में देर से मौका मिला, लेकिन उन्होंने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में भी सौरभ ने स्विंग से कहर बरपाते हुए मुंबई के दो अहम बल्लेबाजों को आउट कर कमर तोड़ दी. सौरभ दुबे के सामने स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा संघर्ष करते दिखे. उनकी स्विंग होती गेंदों का जवाब हिटमैन के पास नहीं था.

सौरभ दुबे ने रोहित-सूर्या को भेजा पवेलियन

28 साल के विदर्भ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे की तुलना फैंस पाकिस्तान के पूर्व स्टार पेसर मोहम्मद आमिर से कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि दोनों की बॉलिंग स्टाइल एक जैसी है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में ईडन गार्डन्स की पिच पर सौरभ ने अपनी स्विंग से सबको प्रभावित किया. उनके आगे रोहित शर्मा बुरी तरह संघर्ष करते दिखे. कई गेंद बैट के करीब से निकली और विकेट कीपर के दस्ताने में गई. जब हिटमैन ने खूंटा छुड़ाकर बड़ी हिट लगाने की कोशिश की तो वो कैच आउट हो गए. सौरभ दुबे ने रोहित को आउट करने के बाद सूर्यकुमार यादव को भी चारों खाने चित कर दिया. छठे ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्या ने छक्का जड़कर सौरभ पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन 28 वर्षीय बाएं हाथ के गेंदबाज ने भी शानदार वापसी की और अगली गेंद पर भारत के टी20 कप्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया.

कौन हैं सौरभ दुबे?

सौरभ दुबे 28 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जो घरेलू क्रिकेट में विदर्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं. आईपीएल में डेब्यू करने से पहले उन्होंने विदर्भ के लिए 8 लिस्ट ए और 3 टी20 मैच खेले हैं। IPL 2026 की शुरुआत से पहले आकाश दीप के चोटिल होने के कारण केकेआर ने उन्हें टीम में शामिल किया था. दुबे ने 13 मई, 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ केकेआर के लिए आईपीएल में पदार्पण किया। उन्होंने उस मैच में 2.1 ओवर गेंदबाजी की और 21 रन दिए लेकिन एक भी विकेट लेने में सफल नहीं रहे. सौरभ दुबे ने आईपीएल 2026 में अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और उन्होंने रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और जोस बटलर जैसे धुरंधरों को आउट किया है.

यह भी पढ़ें: आपा खो बैठे ऋषभ पंत, राजस्थान रॉयल्स से हारने के बाद वैभव सूर्यवंशी को दी गाली? जानें VIRAL VIDEO का सच

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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