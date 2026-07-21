12 चौके... 2 छक्के और 111 रन, 16 साल के बल्लेबाज ने 'भारत' के लिए ठोका 'टेस्ट' शतक, श्रीलंका की धरती पर मचाया तहलका

वैभव सूर्यवंशी के बाद भारत को एक और चमकदार युवा सितारा मिल गया है. 16 साल के एक टैलेंटेड भारतीय बल्लेबाज ने विदेशी धरती पर 'टेस्ट शतक' जड़ते हुए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. दरअसल, कुशाग्र ओझा नाम के एक बल्लेबाज ने यूथ टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़कर सनसनी मचा दी है. भारतीय अंडर-19 टीम के बल्लेबाज कुशाग्र ओझा ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट के पहले दिन शानदार शतक लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.
कुशाग्र ओझा ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट मैच की पहली पारी में 193 गेंद पर 111 रन ठोक दिए. कुशाग्र ओझा ने इस दौरान 57.51 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 चौके और 2 छक्के उड़ाए. कुशाग्र ओझा के बेहतरीन शतक के दम पर भारतीय अंडर-19 टीम ने श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ पहली पारी में अभी तक 4 विकेट गंवाकर 294 रन बना लिए हैं. कुशाग्र ओझा अपनी संयमित पारी की वजह से जल्द ही भारतीय क्रिकेट में चर्चा का विषय बन गए हैं.
कुशाग्र ओझा राजस्थान के 16 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो जल्द (9 अगस्त) को ही अपना 17वां जन्मदिन मनाएंगे. कुशाग्र ओझा आमतौर पर टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और अपने शांत स्वभाव और बेहतरीन तकनीक से कोच और सेलेक्टर्स को खुश कर चुके हैं. कम उम्र के बावजूद कुशाग्र ओझा, तेज और स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी का सामना आसानी से करते हैं. वह लंबी पारी खेलने के लिए जरूरी धैर्य दिखाते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट भी खेलते हैं.
कुशाग्र ओझा ने पहली बार श्रीलंका के खिलाफ यूथ ODI सीरीज के दौरान फैंस का ध्यान खींचा था, जब उन्होंने 4 जुलाई को हंबनटोटा में भारतीय U19 टीम के लिए अपने डेब्यू पर शानदार 92 रन बनाए थे. अब कुशाग्र ओझा ने उस प्रदर्शन के बाद अपना पहला यूथ टेस्ट शतक लगाया है, जिससे यह साबित होता है कि वह लिमिटेड-ओवर्स और रेड-बॉल क्रिकेट दोनों में सफल हो सकते हैं. टॉप चार में कहीं भी बल्लेबाजी करने की उनकी काबिलियत टीम को बहुत काम की फ्लेक्सिबिलिटी देती है.
कुशाग्र ओझा का क्रिकेट सफर राजस्थान के एज-ग्रुप सिस्टम से शुरू हुआ. तेजी से आगे बढ़ने से पहले उन्होंने 2023-24 सीजन में विजय मर्चेंट ट्रॉफी (अंडर-16) में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था. कुशाग्र ओझा को सबसे बड़ी कामयाबी 2025-26 कूच बिहार ट्रॉफी में मिली, जहां उन्होंने राजस्थान U19 टीम की कप्तानी की और 11 पारियों में 51.36 की औसत से 565 रन बनाए. इसमें दो शतक और चार अर्धशतक शामिल थे और उनकी मदद से टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची.
कुशाग्र ओझा के नाबाद शतक ने मौजूदा यूथ टेस्ट सीरीज में भारत की उम्मीदों को भी जिंदा रखा है. भारत पहला मैच जीतने के बाद तीन मैचों की यूथ ODI सीरीज 2-1 से हार गया था, जबकि पहला यूथ टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ था. कुशाग्र ओझा के शतक ने अब भारत को दूसरा टेस्ट जीतने और दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम करने का मजबूत मौका दिया है. सिर्फ 16 साल की उम्र में, कुशाग्र ओझा ने दिखा दिया है कि उनमें टॉप लेवल पर सफल होने के लिए जरूरी टेक्निक और कंसिस्टेंसी है. अगर वह इसी तरह प्रदर्शन करते रहे, तो जल्द ही भारत के यूथ क्रिकेट सेटअप में बड़े नामों में से एक बन सकते हैं.