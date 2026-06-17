India vs Afghanistan 2nd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में 5 फुट 7 इंच लंबे घातक तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला है. प्रिंस यादव ने भारत के लिए ODI के जरिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया है. यह तेज गेंदबाज भारत के लिए ODI में डेब्यू करने वाला 263वां खिलाड़ी बन गया है.
प्रिंस यादव को भारतीय टीम के वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने 263वीं वनडे कैप सौंपी है. IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तरफ से खेलते हुए प्रिंस यादव ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था. प्रिंस यादव को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी का इनाम मिला है. IPL 2026 में प्रिंस यादव ने 14 मैचों में 16 विकेट झटके थे. प्रिंस यादव को हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने आयरलैंड, इंग्लैंड टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय टीम में जगह दी है.
5 फुट 7 इंच लंबे घातक तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भारतीय टीम में जगह मिलने की वजह उनकी जबरदस्त गेंदबाजी है. आईपीएल 2026 में वह एलएसजी के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे और 14 मैचों में 16 विकेट झटके थे. प्रिंस यादव की विकेटों की संख्या जरूर कम है, लेकिन सीजन के दौरान वह बेहद किफायती रहे थे और दुनियाभर के टॉप बल्लेबाजों को परेशान किया था. प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी गेंदबाजी की विविधता है. प्रिंस यादव के पास बाउंसर, यॉर्कर, इन और आउट स्विंग के साथ ही मैच की परिस्थिति के मुताबिक गेंदबाजी करने की क्षमता है. इसी वजह से उन्हें IPL में कामयाबी मिली और अब भारतीय टीम में जगह भी मिली है.
आईपीएल के दौरान एक इंटरव्यू में प्रिंस ने कहा था कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलना और रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप जीतना उनका सपना है. प्रिंस अपने सपने के करीब धीरे-धीरे पहुंचते हुए दिख रहे हैं. प्रिंस यादव ने कुल 14 लिस्ट ए मैचों में 29 विकेट लिए हैं, जबकि कुल 35 टी20 मैचों में उनके नाम 38 विकेट हैं. टॉस के समय कप्तान गिल ने कहा, 'हमने प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए हैं. प्रिंस अपना डेब्यू कर रहे हैं. हमने कुलदीप और जायसवाल को टीम में शामिल किया है.'
भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जदरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी और बिलाल सामी.