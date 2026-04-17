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Hindi Newsक्रिकेटकौन है ये खूबसूरत महिला, जिनकी बोल्ड तस्वीर को विराट कोहली ने किया लाइक, अवनीत के बाद फिर हुई गलती से मिस्टेक?

कौन है ये खूबसूरत महिला, जिनकी बोल्ड तस्वीर को विराट कोहली ने किया लाइक, अवनीत के बाद फिर हुई गलती से 'मिस्टेक'?

Virat Kohli and German influencer Lizlaz: स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने पिछले साल अनजाने में भारतीय मॉडल और इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर की एक तस्वीर को लाइक कर दिया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गई और कोहली को बाद में सफाई भी देनी पड़ी थी. अब उन्होंने एक और इन्फ्लुएंसर के पोस्ट को लाइक कर दिया है, जिसपर हंगामा मचा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:49 PM IST
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Virat Kohli and German influencer Lizlaz (Instagram/ Lizlaz/RCB)
Virat Kohli and German influencer Lizlaz (Instagram/ Lizlaz/RCB)

Virat Kohli and German influencer Lizlaz: आईपीएल 2026 में बल्ले से धमाल मचा रहे विराट कोहली फिलहाल सोशल मीडिया पर किसी और वजह से सुर्खियों में हैं. पिछले साल 'किंग' कोहली ने अनजाने में भारतीय मॉडल और इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर की एक तस्वीर को लाइक कर दिया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गई और स्टार क्रिकेटर को बाद में सफाई भी देनी पड़ी थी. अब विराट कोहली ने एक और इन्फ्लुएंसर के पोस्ट को लाइक कर दिया है, जिसपर हंगामा मचा है.

कुछ इसी तरह की घटना फिर से सामने आई है. इस बार विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट से जर्मन इन्फ्लुएंसर और मॉडल लिजलाज के एक पोस्ट को लाइक कर दिया है. दिलचस्प बात ये है कि लिजलाज आरसीबी के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की बड़ी फैन हैं और खुद को उनकी डिवोटेड फैन मानती हैं.

विराट कोहली से फिर हुई मिस्टेक?

इस घटना को फैंस अवनीत कौर वाले मामले से जोड़ते हुए तरफ-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. ज्यादातर फैंस विराट कोहली के मजे ले रहे हैं. उनका मानना है कि एक बार फिर इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की वजह से गड़बड़ी हुई है. विराट के कुछ फैंस ने मजे लेते हुए कहा कि कोहली भईया लड़कियों की तस्वीर को लाइक कर रहे हैं, कोई अनुष्का भाभी को इस बारे में बताओ. बता दें कि जर्मन की खूबसूरत मॉडल और इन्फ्लुएंसर लिजलाज ने 30 जनवरी को एक पोस्ट शेयर किया था, जिसपर विराट कोहली का लाइक नजर आया है. हैरानी की बात ये है कि कोहली उनको फॉलो नहीं करते हैं.

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कौन हैं जर्मन इन्फ्लुएंसर लिजलाज?

लिजलाज, जिन्हें जेनिफर के नाम से भी जाना जाता है, एक जर्मन-दक्षिण अफ्रीकी डिजिटल क्रिएटर हैं जिन्होंने यात्रा और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. उनके पास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और वे अपने इस ज्ञान का उपयोग आकर्षक कहानी कहने की शैली में कंटेंट बनाने के लिए करती हैं. उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल वैश्विक संस्कृतियों, खान-पान और जीवनशैली के अनुभवों में उनकी रुचि को दर्शाता है.

लिजलाज विभिन्न देशों की यात्रा करने और भारत जैसे स्थानों से आकर्षक कंटेंट साझा करने के लिए जानी जाती हैं, जहां वह अक्सर मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों का दौरा करती हैं. उनके वीडियो में उन्हें स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते और हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हुए भी दिखाया गया है. उन्होंने साड़ी और कोरियाई हनबोक जैसे विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक परिधानों में कंटेंट साझा किया है, जिससे उन्हें विविध दर्शकों से जुड़ने में मदद मिली है. इंस्टाग्राम पर लिजलाज के 439K फॉलोअर्स हैं.

यह भी पढ़ें: शतकवीर Quinton de Kock ने तोड़ा एमएस धोना की ये खास रिकॉर्ड, रोहित को भी पछाड़ा

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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