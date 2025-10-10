कौन है हार्दिक के साथ दिखने वाली एक्ट्रेस, क्या है पीएम फिल्म से कनेक्शन?, सोशल मीडिया पर फैल रहा वीडियो

हार्दिक पांड्या आए दिन किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. एशिया कप 2025 की शुरुआत से पहले अपने बालों के कलर्स को लेकर वह खूब छाए रहे थे. एशिया कप के दौरान वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच से पहले चोटिल हो गए थे. जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था. इस बीच उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है. जिसमें वह एक एक्ट्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं. इसमें बताया जा रहा है कि ये हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड हैं. आइए जानते हैं कि यह एक्ट्रेस कौन हैं और वायरल वीडियो के पीछे का सच क्या है.

माहिका शर्मा एक्ट्रेस

हार्दिक पांड्या पहले एयरपोर्ट पर गाड़ी से निकलकर खड़े हो जाते हैं. उसके बाद मॉडल और एक्ट्रेस माहिक शर्मा का बाहर आने का इंतजार करते हैं. वह गाड़ी से उतरकर उनके साथ आ खड़ी होती हैं. फिर दोनों साथ में एयरपोर्ट के अंदर चले जाते थे. दोनों की यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है.

आए दिन चर्चा में रहते हैं हार्दिक

हार्दिक अपने बाल और फील्ड पर ऑलराउंड प्रदर्शन के अलावा माहिका शर्मा के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो की वजह से चर्चा में आ गए हैं. माहिक एक कंटेंट क्रिएटर हैं. वह इंस्टाग्राम पर फैशन और फिटनेस से संबंधित कंटेंट शेयर करती हैं. कुछ समय पहले उनका नाम जैस्मिन वालिया के साथ जोड़ा जा रहा था. अब उनकी माहिका के साथ वायरल हुई वीडियो फैंस के मन में सवाल छोड़ गई है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि वह हैं कौन?

इस तरह से रहा माहिका का करियर

माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. बात करें अगर उनके अकैडमिक्स कि तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली से पूरी की हैं. इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में की है. अपनी अकैडमिक्स की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कई जगह इंटर्नशिप की. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ अपने करियर की नई शुरुआत की. उन्होंने सबसे पहले फ्रीलांसर के तौर पर शुरुआत की. उसके बाद वह मशहूर रैपर रागा के म्यूजिक वीडियो में नजर आई. इसके बाद ओमांग कुमार की फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में नजर आई. फिर वो वहीं नहीं रुकी उन्होंने कई ब्रांड्स के साथ एड भी किया.

