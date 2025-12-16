कौन हैं ये महिला? जो IPL 2026 Auction में करेंगी 359 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला? एक झटके में बना देंगी करोड़पति

IPL 2026 Mallika Sagar: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी में होगी. मिनी-ऑक्शन के लिए सभी टीमों ने अपनी रणनीतियों को अंतिम स्वरूप दे दिया है. एक बार फिर से नीलामी के मंच पर एक महिला खिलाड़ियों का पुकारेंगी और उन्हें अलग-अलग टीमों को सौपेंगी. मुंबई की मल्लिका सागर ऑक्शन करवाती हुई नजर आएंगी. वह पिछले कुछ सीजन से इस काम के लिए बीसीसीआई की पहली पसंद बन चुकी हैं.

बिजनेस फैमिली से ऑक्शनर तक का सफर

मल्लिका ने ऑक्शन इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास जगह बनाई है. वह इंडियन प्रीमियर लीग में पहली महिला ऑक्शनर बनीं. उन्होंने आर्ट और स्पोर्ट्स ऑक्शन दोनों में एक शानदार करियर बनाया. आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई करने से लेकर हाई-प्रोफाइल क्रिकेट ऑक्शन को लीड करने तक का उनका विकास उन सेक्टर्स में एक बड़ी कामयाबी है जिन पर लंबे समय से पुरुषों का दबदबा रहा है. बिजनेस करने वाले परिवार में पली-बढ़ी सागर की दिलचस्पी ऑक्शन में एक किताब से जगी, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर एक महिला ऑक्शनर थी. फिलाडेल्फिया के ब्रायन मावर कॉलेज से आर्ट हिस्ट्री में डिग्री लेने से पहले उन्होंने मुंबई और कनेक्टिकट में पढ़ाई की.

2001 में शुरू हुआ करियर

मल्लिका सागर का प्रोफेशनल सफर 2001 में लंदन के सोथबी में शुरू हुआ. वहां उन्होंने इंडियन और साउथ एशियन आर्ट में अपनी महारथ हासिल की. सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क में क्रिस्टी की पहली इंडियन महिला ऑक्शनर बनकर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया. उनकी शुरुआती सफलता ने एलीट ऑक्शन सर्कल में उनके असरदार करियर की शुरुआत की.

भारत में वापसी और WPL तक का सफर

कई सालों तक इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने के बाद मल्लिका सागर मुंबई लौटीं और पुंडोले की आर्ट गैलरी जैसे जाने-माने इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया. आर्ट ऑक्शन में उनके अच्छे बैकग्राउंड ने बड़े स्पोर्ट्स ऑक्शन में उनके आने का बेस तैयार किया. मल्लिका सागर के लिए सबसे अहम पल 2021 में आया जब वह प्रो कबड्डी लीग की पहली महिला ऑक्शनर बनीं. उन्होंने 2023 में पहले विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ऑक्शन को लीड करके अपनी मौजूदगी बढ़ाना जारी रखा.

IPL ऑक्शन रूम में ऐतिहासिक एंट्री

मल्लिका का नाम आईपीएल 2023 मिनी-ऑक्शन के दौरान सबसे ज्यादा चमका. उन्होंने ऑक्शनर ह्यू एडमीड्स की जगह ली. उनके शांत प्रोफेशनलिज्म की बहुत तारीफ हुई, जिससे आखिरकार उन्होंने आईपीएल की पहली महिला ऑक्शनर के तौर पर काम किया. उन्होंने IPL 2024 मिनी-ऑक्शन और सऊदी अरब के जेद्दा में IPL 2025 मेगा ऑक्शन किया. मल्लिका ने हाल ही में WPL 2026 ऑक्शन को लीड करके एक और कामयाबी हासिल की. अब वह आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में नजर आएंगी.