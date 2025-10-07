टेस्ट डेब्यू के 9 साल बाद वनडे में इस ओपनर को मौका... कंगारूओं की नई चाल, भारत के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड?

India vs Australia ODI Series: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया है. वनडे मैचों के लिए कंगारू टीम कई बदलाव देखने को मिले हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19, 23 और 25 अक्टूबर को वनडे मुकाबले खेले जाने हैं. इसके बाद 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को टी20 मैच खेले जाएंगे. नियमित कप्तान पैट कमिंस अनफिट होने के कारण वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. उनके स्थान पर मिचेल मार्श कप्तानी करेंगे.

कंगारू टीम में सरप्राइज सेलेक्शन

गेंदबाजों में अनुभवी मिचेल स्टार्क की लंबे समय बाद वापसी हुई है. टीम सेलेक्शन में एक खिलाड़ी के नाम ने सबको हैरान कर दिया. वह प्लेयर टेस्ट मैचों का ओपनर मैथ्यू रेनशॉ है. 9 साल पहले टेस्ट डेब्यू करने वाले रेनशॉ को आखिरकार वनडे में मौका मिल गया है. लिस्ट-ए में शानदार प्रदर्शन करने वाले मैट रेनशॉ को शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. वह अब वनडे फॉर्मेट में डेब्यू कर सकते हैं.रेनशॉ ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए की ओर से खेलते हुए श्रीलंका ए के विरुद्ध बतौर कप्तान 80, 106 और 62 रन की पारियां खेली थीं. 50 ओवरों के फॉर्मेट में आमतौर पर नंबर-3 या 4 पर बल्लेबाजी करने वाले 29 वर्षीय मैट रेनशॉ ने साल 2016 में टेस्ट टीम में डेब्यू किया था.

रेनशॉ का करियर रिकॉर्ड

यह बाएं हाथ का खिलाड़ी 14 टेस्ट मुकाबलों में 29.31 की औसत के साथ 645 रन बना चुका है. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं. रेनशॉ ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में कुल 126 मुकाबले खेले हैं. इसमें 37.28 की औसत के साथ यह बल्लेबाज 7,681 रन अपने नाम कर चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 23 शतक और इतने ही अर्धशतक निकले हैं. वहीं, 76 लिस्ट-ए मुकाबलों में रेनशॉ ने 41.13 की औसत के साथ 2,756 रन जुटाए हैं.

भारत के खिलाफ ऐसा है प्रदर्शन

मैट रेनशॉ ने भारत के खिलाफ अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान 21.45 की औसत से 236 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 68 रहा है और भारत के खिलाफ उनके नाम 2 अर्धशतक हैं. फरवरी 2023 में भारत के खिलाफ दिल्ली में टेस्ट खेलने के बाद उनकी कंगारू टीम से छुट्टी हो गई थी. अब करीब ढाई साल बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं. संयोग से उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ अपने सारे मैच भारतीय जमीन पर ही खेले हैं.

ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा.

ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम (पहले दो मैच)

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.