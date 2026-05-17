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Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं विराट कोहली का तूफानी इंटरव्यू लेने वाली ये खूबसूरत एंकर? पति स्टार क्रिकेटर, ससुर BCCI के पूर्व अध्यक्ष

कौन हैं विराट कोहली का 'तूफानी' इंटरव्यू लेने वाली ये खूबसूरत एंकर? पति स्टार क्रिकेटर, ससुर BCCI के पूर्व अध्यक्ष

Who is Mayanti Langer: आईपीएल 2026 के बीच स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने एक विस्फोटक इंटरव्यू दिया, जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही है. उनके इस इंटरव्यू के बारे में तो अब सब जान गए हैं और अपना-अपना ओपिनियन भी दे रहे हैं, लेकिन आइए जानते हैं उस एंकर के बारे में, जिन्होंने विराट कोहली का ये 'विस्फोटक' इंटरव्यू लिया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 17, 2026, 10:36 PM IST
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कौन हैं विराट कोहली का 'तूफानी' इंटरव्यू लेने वाली ये खूबसूरत एंकर? (RCB/instagram)
कौन हैं विराट कोहली का 'तूफानी' इंटरव्यू लेने वाली ये खूबसूरत एंकर? (RCB/instagram)

Who is Mayanti Langer: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली इस समय मैदान पर बल्लेबाजी के साथ-साथ एक इंटरव्यू के कारण भी सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने RCB के पॉडकास्ट में कई 'विस्फोटक' बयान दिए. उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें उनकी कीमत प्रूव करने को कहा गया, जिससे वो खुश नहीं थे. सोशल मीडिया पर फैंस कोहली के इस बयान को उनके टेस्ट रिटायरमेंट से जोड़ रहे हैं और लोगों का मानना है कि दिग्गज खिलाड़ी को संन्यास लेने पर मजबूर किया गया था. विराट कोहली का बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है. खैर, उनके इस इंटरव्यू के बारे में तो अब सब जान गए हैं और अपना-अपना ओपिनियन भी दे रहे हैं, लेकिन आइए जानते हैं उस एंकर के बारे में, जिन्होंने विराट कोहली का ये 'विस्फोटक' इंटरव्यू लिया है.

कौन हैं कोहली का इंटरव्यू लेने वाली एंकर?

आईपीएल 2026 के बीच RCB ने पॉडकास्ट का आयोजन किया और विराट कोहली का इंटरव्यू लेने वाली एंकर का नाम मयंती लैंगर है. मयंती लंबे समय से स्पोर्ट्स प्रेजेंटर की भूमिका निभा रही हैं. IPL के इस सीजन में भी वो स्टारस्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा हैं.

मयंती लैंगर भारत की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स एंकर्स में से एक हैं. उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल और कई बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करके अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी शानदार कम्युनिकेशन स्किल और आत्मविश्वास भरे अंदाज की वजह से उन्हें देश की टॉप स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स में गिना जाता है.

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शुरुआती जीवन और शिक्षा

मयंती लैंगर का जन्म 8 फरवरी 1985 को हुआ था. उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल संजीव लैंगर भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं. बचपन का कुछ समय उन्होंने अमेरिका में भी बिताया. उन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से की. कॉलेज के दौरान ही उनकी रुचि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और एंकरिंग की तरफ बढ़ी. शुरुआत में उन्हें फुटबॉल में काफी दिलचस्पी थी और वहीं से उनका करियर आगे बढ़ा. मयंती लैंगर ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, इंडियन प्रीमियर लीग, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और फीफा विश्व कप जैसे मेगा इवेंट्स कवर किए हैं.

 

पति और ससुर का क्रिकेट कनेक्शन

मयंती लैंगर के ससुराल का भी क्रिकेट से गहरा रिश्ता है. स्टार एंकर ने 2012 में भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी से शादी की थी. बिन्नी विराट कोहली के साथ आईपीएल में आरसीबी की तरफ से भी खेल चुके हैं. जब RCB 2016 में फाइनल में पहुंची थी तो स्टुअर्ट बिन्नी उस टीम का हिस्सा थे. इतना ही नहीं मयंती लैंगर के ससुर यानी स्टुअर्ट बिन्नी के पिता रोजर बिन्नी भी भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर हैं और 1983 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं. उस विश्व कप में रोजर बिन्नी से सबसे अधिक विकेट भी चटकाए थे. रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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