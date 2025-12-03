16 की उम्र में डेब्यू, 23 साल का करियर... भारत की वो क्रिकेटर, जिन्हें कहा गया 'लेडी सचिन तेंदुलकर'

Happy Birthday Mithali Raj: भारतीय महिला क्रिकेट की पहली सच्ची सुपरस्टार मिताली राज बुधवार (3 दिसंबर) को 42 साल की हो गईं. रुकावटों को तोड़कर पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली इस महान खिलाड़ी ने भारत में महिलाओं का खेल हमेशा के लिए बदल दिया. 23 साल के शानदार इंटरनेशनल करियर में मिताली राज ने सभी फॉर्मेट में 333 बार भारत के लिए खेला और 10868 रन बनाए. यह अभी भी महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं.

दो वर्ल्ड कप फाइनल तक टीम को पहुंचने वाली कप्तान

मिताली की लीडरशिप उनकी बैटिंग जितनी ही जबरदस्त थी. वह पुरुष या महिला क्रिकेट में भारत को दो आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में ले जाने वाली पहली और एकमात्र कप्तान हैं. 3 दिसंबर, 1982 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मी मिताली तेलंगाना के सिकंदराबाद में पली-बढ़ीं. वहां क्रिकेट में उनका सफर लगभग अचानक शुरू हुआ. उनके पिता दोराई राज इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर थे. वह मिताली को उनके भाई के क्रिकेट ट्रेनिंग सेशन में ले जाते थे ताकि वह जल्दी उठें और डिसिप्लिन में रहें. शुरू में खेल में दिलचस्पी न रखने वाली मिताली ने जल्द ही बल्ला उठाया और एक जबरदस्त नैचुरल टैलेंट दिखाया. उनकी शुरुआती ट्रेनिंग कोच ज्योति प्रसाद ने गाइड की. उन्होंने खेल के लिए मिताली का झुकाव देखा और बाद में एक सख्त मेंटर संपत कुमार ने उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनाया.

16 साल की उम्र में डेब्यू

मिताली तेजी से आगे बढ़ीं. 13 साल की उम्र में उन्हें आंध्र प्रदेश टीम के लिए चुना गया और 16 साल की उम्र में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया. 1999 में मिल्टन कीन्स में आयरलैंड के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू में उन्होंने नाबाद 114 रन बनाए.

तीसरे ही टेस्ट में दोहरा शतक

मिताली ने 2002 में लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और बिना खाता खोले आउट हो गईं. हालांकि, उन्होंने अपने दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली हाफ सेंचुरी बनाई. अपने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ टॉन्टन में मिताली ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया. अगस्त 2002 में कंट्री ग्राउंड में मिताली ने इंग्लैंड के खिलाफ 214 रन बनाए. उस समय उन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का ऑस्ट्रेलिया की कैरेन रोल्टन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. बाद में उनका यह रिकॉर्ड पाकिस्तान की किरण बलूच ने तोड़ा. उन्होंने दो साल बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ 242 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मिताली की पारी अभी भी इस फॉर्मेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

मिताली के अटूट रिकॉर्ड्स

- मिताली ने अपने करियर में सिर्फ 12 टेस्ट मैच खेले और 40 से ज्यादा की औसत से 699 रन बनाए. उस समय सिर्फ 19 साल और 254 दिन की मिताली अभी भी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र की डबल सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी हैं.

- वनडे में मिताली की लगातार अच्छा खेलने की वजह से ही वह महान खिलाड़ी बनीं. वह 50.68 की औसत से 7805 रन बनाकर महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं. यह रिकॉर्ड अभी भी कायम है.

- वनडे फॉर्मेट में मिताली के 64 अर्धशतक हैं. यह भी एक रिकॉर्ड ही है. वह लगातार सात वनडे अर्धशतक बनाने वाली एकमात्र महिला भी हैं.

- भारतीय स्टार ने महिला T20I क्रिकेट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट में 89 बार भारत को रिप्रेजेंट किया और 2019 में फॉर्मेट से हटने से पहले 37.52 की एवरेज से 2364 रन बनाए.

- वह सबसे छोटे फॉर्मेट में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाली सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी हैं. ओवरऑल उनसे आगे सिर्फ बेथ मूनी और स्टेफनी टेलर हैं.

- मिताली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन के माइलस्टोन तक पहुंचने वाली पहली महिला और भारतीय (पुरुष या महिला) भी हैं.