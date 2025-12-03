Advertisement
trendingNow13026877
Hindi Newsक्रिकेट

16 की उम्र में डेब्यू, 23 साल का करियर... भारत की वो क्रिकेटर, जिन्हें कहा गया 'लेडी सचिन तेंदुलकर'

Mithali Raj Birthday: भारतीय महिला क्रिकेट की पहली सच्ची सुपरस्टार मिताली राज बुधवार (3 दिसंबर) को 42 साल की हो गईं. रुकावटों को तोड़कर पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली इस महान खिलाड़ी ने भारत में महिलाओं का खेल हमेशा के लिए बदल दिया. 23 साल के शानदार इंटरनेशनल करियर में मिताली राज ने सभी फॉर्मेट में 333 बार भारत के लिए खेला और 10868 रन बनाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

16 की उम्र में डेब्यू, 23 साल का करियर... भारत की वो क्रिकेटर, जिन्हें कहा गया 'लेडी सचिन तेंदुलकर'

Happy Birthday Mithali Raj: भारतीय महिला क्रिकेट की पहली सच्ची सुपरस्टार मिताली राज बुधवार (3 दिसंबर) को 42 साल की हो गईं. रुकावटों को तोड़कर पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली इस महान खिलाड़ी ने भारत में महिलाओं का खेल हमेशा के लिए बदल दिया. 23 साल के शानदार इंटरनेशनल करियर में मिताली राज ने सभी फॉर्मेट में 333 बार भारत के लिए खेला और 10868 रन बनाए. यह अभी भी महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं.

दो वर्ल्ड कप फाइनल तक टीम को पहुंचने वाली कप्तान

मिताली की लीडरशिप उनकी बैटिंग जितनी ही जबरदस्त थी. वह पुरुष या महिला क्रिकेट में भारत को दो आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में ले जाने वाली पहली और एकमात्र कप्तान हैं. 3 दिसंबर, 1982 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मी मिताली तेलंगाना के सिकंदराबाद में पली-बढ़ीं. वहां क्रिकेट में उनका सफर लगभग अचानक शुरू हुआ. उनके पिता दोराई राज इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर थे. वह मिताली को उनके भाई के क्रिकेट ट्रेनिंग सेशन में ले जाते थे ताकि वह जल्दी उठें और डिसिप्लिन में रहें. शुरू में खेल में दिलचस्पी न रखने वाली मिताली ने जल्द ही बल्ला उठाया और एक जबरदस्त नैचुरल टैलेंट दिखाया. उनकी शुरुआती ट्रेनिंग कोच ज्योति प्रसाद ने गाइड की. उन्होंने खेल के लिए मिताली का झुकाव देखा और बाद में  एक सख्त मेंटर संपत कुमार ने उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनाया.

Add Zee News as a Preferred Source

16 साल की उम्र में डेब्यू

मिताली तेजी से आगे बढ़ीं. 13 साल की उम्र में उन्हें आंध्र प्रदेश टीम के लिए चुना गया और 16 साल की उम्र में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया. 1999 में मिल्टन कीन्स में आयरलैंड के खिलाफ अपने वनडे डेब्यू में उन्होंने नाबाद 114 रन बनाए. 

ये भी पढ़ें: IPL Auction 2026: इन 3 धाकड़ खिलाड़ियों पर जमकर बरसेगा पैसा! 10 टीमों में होगी जोरदार लड़ाई, करोड़ों लुटाने को तैयार

तीसरे ही टेस्ट में दोहरा शतक

मिताली ने 2002 में लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और बिना खाता खोले आउट हो गईं. हालांकि, उन्होंने अपने दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली हाफ सेंचुरी बनाई. अपने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ टॉन्टन में मिताली ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया. अगस्त 2002 में कंट्री ग्राउंड में मिताली ने इंग्लैंड के खिलाफ 214 रन बनाए. उस समय उन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का ऑस्ट्रेलिया की कैरेन रोल्टन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. बाद में उनका यह रिकॉर्ड पाकिस्तान की किरण बलूच ने तोड़ा. उन्होंने दो साल बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ 242 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मिताली की पारी अभी भी इस फॉर्मेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

ये भी पढ़ें: Explained: टीम इंडिया में दरार, गंभीर-रोहित-कोहली में क्या चल रहा? अब तो BCCI भी हो गया परेशान

मिताली के अटूट रिकॉर्ड्स

- मिताली ने अपने करियर में सिर्फ 12 टेस्ट मैच खेले और 40 से ज्यादा की औसत से 699 रन बनाए. उस समय सिर्फ 19 साल और 254 दिन की मिताली अभी भी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र की डबल सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी हैं. 
- वनडे में मिताली की लगातार अच्छा खेलने की वजह से ही वह महान खिलाड़ी बनीं. वह 50.68 की औसत से 7805 रन बनाकर महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं. यह रिकॉर्ड अभी भी कायम है. 
- वनडे फॉर्मेट में मिताली के 64 अर्धशतक हैं. यह भी एक रिकॉर्ड ही है. वह लगातार सात वनडे अर्धशतक बनाने वाली एकमात्र महिला भी हैं.
- भारतीय स्टार ने महिला T20I क्रिकेट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट में 89 बार भारत को रिप्रेजेंट किया और 2019 में फॉर्मेट से हटने से पहले 37.52 की एवरेज से 2364 रन बनाए.
- वह सबसे छोटे फॉर्मेट में 2000 से ज्यादा रन बनाने वाली सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी हैं. ओवरऑल उनसे आगे सिर्फ बेथ मूनी और स्टेफनी टेलर हैं. 
- मिताली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन के माइलस्टोन तक पहुंचने वाली पहली महिला और भारतीय (पुरुष या महिला) भी हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Mithali Raj

Trending news

DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया