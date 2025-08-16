शुभमन गिल या हरमनप्रीत कौर...कौन कप्तान सबसे ज्यादा अमीर? यहां जाने इनकी नेट वर्थ

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे के बाद चर्चा में हैं. गिल ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड दौरे के बाद सभी का दिल जीता था. ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहा है 25 वर्षीय इस खिलाड़ी को जल्द ही भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी जा सकती है. दूसरी तरफ महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम दुनिया के टॉप 3 टीमें में शुमार हो गई हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इन दोनों खिलाड़ियों में से सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है.

शुभमन गिल की नेटवर्थ

रिपोर्ट्स कि मानें तो गिल की नेट वर्थ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. साल 2025 में उनकी नेट वर्थ और बढ़ती दिख रही है. फिलहाल गिल की नेट वर्थ 34 करोड़ भारतीय रुपए के आसपास है. गिल की महीने की कमाई 50 लाख के ऊपर है. वहीं सालाना वह 5-6 करोड़ रुपए कमाते हैं. गिल को कुछ समय पहले बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिस्ट A ग्रेड में शामिल किया. बीसीसीआई उनको सालाना 5 करोड़ रुपए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देती है. इसके साथ ही गिल एंडोर्समेंट डील, एडवर्टाइजमेंट्स और आईपीएल से मोटी कमाई करते हैं.

क्या है हरमनप्रीत की नेट वर्थ?

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर गिल से ज्यादा पीछे नहीं हैं. बता दें कि हरमनप्रीत भारत की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं. उनकी नेटवर्थ भारतीय रुपए के हिसाब से तकरीबन 27 करोड़ रुपए है. बीसीसीआई की तरफ से उन्हें सालाना 50 लाख रुपए मिलती है. वहीं कौर को टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख और वनडे मैच खेलने के लिए 6 लाख और टी20 क्रिकेट खेलने के लिए 3 लाख रुपए मैच फीस के तौर पर मिलती है.

जमकर नाम कमा रहे गिल

भारत के युवा बल्लेबाज व नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस समय चारों तरफ छाए हुए हैं. गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 754 रन ठोक दिए थे. इस दौरान गिल ने 3 शतक और 1 शानदार दोहरा शतक जड़ा था, जिसके बाद गिल की जमकर तारीफ हुई. उनकी परफॉर्मेंस ने उनको भारत के फ्यूचर कैप्टन का प्रबल दावेदार बना दिया.