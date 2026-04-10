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Hindi Newsक्रिकेटपेसर से कैसे बना बल्लेबाज, घरेलू क्रिकेट में बॉलर्स में खौफ... कौन हैं मुकुल चौधरी? KKR के खिलाफ लिखी जीत की इबारत

पेसर से कैसे बना बल्लेबाज, घरेलू क्रिकेट में बॉलर्स में खौफ... कौन हैं मुकुल चौधरी? KKR के खिलाफ लिखी जीत की इबारत

आईपीएल 2026 में केकेआर पहली जीत की दहलीज पर खड़ी थी. मुकाबला पूरी तरह से केकेआर के पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन मुकुल चौधरी नाम के विस्फोटक बल्लेबाज ने केकेआर के अरमानों पर पानी फेर दिया. जबड़े से जीत छीनकर ये बल्लेबाज रातों-रात हीरो बन गया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:54 AM IST
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कौन हैं मुकुल चौधरी. Mukul Choudhary (BCCI)
कौन हैं मुकुल चौधरी. Mukul Choudhary (BCCI)

मुकुल चौथरी, वो नाम जो केकेआर और एलएसजी के बीच मुकाबले के बाद चर्चा में बना हुआ है. अभी तक फैंस ने इस खिलाड़ी के विस्फोटक छक्कों के चर्चे सिर्फ नेट्स के बाद सुने थे. कुछ कमेंटेटर्स से लेकर अर्जुन तेंदुलकर तक, कई लोगों ने मुकुल का नेट्स सेशन देखा और धमाकेदार छक्कों के मुरीद थे. अब जब मुकुल ने केकेआर के जबड़े से जीत छीनी तो सुर्खियों में आ चुके हैं. अब मुकुल चौधरी कौन हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं. 

मुकुल ने खेली ताबड़तोड़ पारी

ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की. जैसे-तैसे केकेआर की टीम ने बोर्ड पर 181 रन टांग दिए थे. अजिंक्य रहाणे ने 24 गेंद में 41 रन की पारी खेली जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे. अंगकृष्ण रघुवंशी ने भी 45 रन की पारी खेली. वहीं, रोवमैन पॉवेल ने 24 गेंद में 39 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. केकेआर ने गेंदबाजी शानदार की, लेकिन किसे पता था कि मुकुल नाम का तूफान उन्हें उड़ाने की फिराक में बैठा है. 

मुश्किल में थी लखनऊ

लखनऊ की टीम ने 125 पर 6 विकेट गंवा दिए थे, इसके बाद 128 पर जब 7वां विकेट गिरा तो लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थीं. लेकिन क्रीज पर मुकुल चौधरी अपना जलवा दिखाने के लिए बेताब थे. 200 का स्ट्राइक रेट और 27 गेंद में 54 रन की पारी. पूरी पारी में 7 छक्के और 2 चौके देखने को मिले. मुकुल का नाम हर किसी की जुबान पर था, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें खूब पापड़ बेले हैं. 

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कौन हैं मुकुल चौधरी?

मुकुल चौधरी राजस्थान के झुंझनू से आते हैं. उनके लिए इस तूफानी अर्धशतक वाला सफर आसान नहीं रहा. उनके पिता दलिप चौधरी ने मुकुल को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिन-रात एक कर दिए. वह एक शिक्षक थे और उन्होंने मुकुल को बनाने के लिए धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत की और जयपुर शिफ्ट हुए. इसके पीछे की वजह थी मुकुल की ट्रेनिंग. उन्होंने बेटे को सीकर की एसबीएस क्रिकेट अकादमी में भेजा. अब मुकुल खुद के लिए रास्ते बनाने लगे हैं. वह इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद भावुक नजर आए. 

ये भी पढ़ें.. इधर KKR vs LSG मैच में डूबे रहे फैंस...उधर अब्दुल समद-बाबर आजम ने PAK में मचाई तबाही

इमोशनल हुए मुकुल चौधरी

मुकुल ने मैच के बाद कहा, 'मेरा सफर असल में मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गया था क्योंकि  मेरे पिता का एक सपना था कि एक दिन उनका बेटा क्रिकेट खेलेगा. लेकिन उस समय, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी शुरुआत नहीं कर सका. मैंने लगभग 12-13 साल की उम्र में खेलना शुरू किया. उस समय अधिक एकेडमी नहीं थीं. उस समय सीकर में एक अकादमी थी, SBS क्रिकेट अकादमी, जो अभी-अभी खुली थी और मैंने वहां लगभग 5-6 साल तक ट्रेनिंग ली. उसके बाद, मैं जयपुर चला गया क्योंकि अगर आप ऊंचे स्तर पर खेलना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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