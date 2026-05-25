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Hindi Newsक्रिकेटकौन हैं निशेष बसावरेड्डी? फ्रेंच ओपन में वाइल्डकार्ड एंट्री, वर्ल्ड नंबर-9 खिलाड़ी को हराकर मचाई सनसनी

कौन हैं निशेष बसावरेड्डी? फ्रेंच ओपन में वाइल्डकार्ड एंट्री, वर्ल्ड नंबर-9 खिलाड़ी को हराकर मचाई सनसनी

Who is Nishesh Basavareddy: 21 वर्षीय भारतीय मूल के वाइल्डकार्ड खिलाड़ी निशेष बसावरेड्डी ने फ्रेंच ओपन 2026 में सातवीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज को हराकर टेनिस जगत को चौंका दिया है. स्टेनफोर्ड से प्रोफेशनल स्टार बनने तक के उनके सफर और रोलां गैरो में इस ऐतिहासिक जीत के बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 25, 2026, 08:12 AM IST
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निशेष बसावरेड्डी
निशेष बसावरेड्डी

Who is Nishesh Basavareddy: 21 वर्षीय भारतीय मूल के वाइल्डकार्ड खिलाड़ी निशेष बसावरेड्डी ने रविवार को फ्रेंच ओपन के पहले दौर में बड़ा उलटफेर कर दिया. उन्होंने दुनिया के सातवें नंबर के खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9), 6-1 से हराकर सनसनी मचा दी. अपने रोलां गैरो मेन ड्रॉ डेब्यू पर निशेष ने अपनी करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की.

घुटने की समस्या से जूझ रहे फ्रिट्ज कोर्ट सुजैन लेंगलेन पर निशेष के निडर खेल के सामने लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे. अब दूसरे दौर में निशेष का सामना अलेक्जेंडर शेवचेंको या एलेक्स मिशेलसन से होगा. 

कौन हैं भारतीय मूल के निशेष बसावरेड्डी? 

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निशेष बसावरेड्डी का जन्म 2005 में कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में हुआ था. उनके माता-पिता साईं प्रसन्ना और मुरलीकृष्ण बसावरेड्डी, मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के रहने वाले हैं. दोनों 1999 में अमेरिका चले गए थे. निशेष का पालन-पोषण इंडियाना के कार्मेल में हुआ, जहां उनके पिता ने उन्हें और उनके बड़े भाई निशांत को टेनिस से परिचय कराया. निशेष ने कोच ब्रायन स्मिथ के तहत प्रशिक्षण लिया और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी राजीव राम से मार्गदर्शन प्राप्त किया, जो आज भी उनके गुरु हैं.

जूनियर करियर में मिली सफलता

निशेष का जूनियर करियर बेहद शानदार रहा और वे विश्व जूनियर रैंकिंग में तीसरे स्थान तक पहुंचे. साल 2022 में, उन्होंने ओज़ान बारिस के साथ मिलकर जूनियर यूएस ओपन का लड़कों का डबल्स खिताब जीता. हालांकि, उनकी राह आसान नहीं थी. उन्हें 2016 और 2018 में घुटने की सर्जरी करवानी पड़ी. इससे उनके विकास की गति कुछ समय के लिए धीमी हो गई, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी फिटनेस और खेल को फिर से संवारा.

 

 

प्रोफेशनल सर्किट पर पहली बड़ी जीत

साल 2024 निशेष के प्रोफेशनल करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ. उन्होंने प्यूर्टो वालार्टा और टिबुरॉन में चैलेंजर खिताब जीते और चार अन्य चैलेंजर आयोजनों में उपविजेता रहे. सितंबर 2024 तक वे टॉप 200 रैंकिंग में शामिल हो गए. उन्होंने 2024 नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स के लिए भी क्वालीफाई किया, जहां उन्होंने चीन के जुन्चेंग शांग को हराकर अपनी पहली एटीपी-स्तर की जीत दर्ज की. इसके बाद उन्होंने कॉलेज टेनिस छोड़कर पूरी तरह प्रोफेशनल बनने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें:600 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास रचने के करीब 15 साल का लड़का, अब तक नहीं हुआ ऐसा

स्टेनफोर्ड और ग्रैंड स्लैम का अनुभव कैसा रहा?

एटीपी टूर में शामिल होने से पहले निशेष ने स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो साल बिताए, जहां उन्होंने डेटा साइंस की पढ़ाई के साथ-साथ कॉलेजिएट टेनिस में भी शानदार प्रदर्शन किया. निशेष ने अपना ग्रैंड स्लैम डेब्यू 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में किया. उन्होंने 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को कड़ी टक्कर दी और एक सेट भी जीता. उनके इस निडर प्रदर्शन की काफी प्रशंसा हुई. जून 2025 में वे विंबलडन से पहले एटीपी के टॉप 100 में भी शामिल हो गए थे.

ये भी पढ़ें: क्या लगातार दूसरी बार चैंपियन बनेगी RCB? क्वालीफायर-1 के आंकड़ों ने मचाई खलबली

2026 के सीजन से क्या हैं उम्मीदें?

साल 2026 में निशेष ने 'यूएसटीए रोलां गैरो वाइल्ड कार्ड चैलेंज' जीतकर फ्रेंच ओपन के लिए वाइल्डकार्ड एंट्री हासिल की. पेरिस में टेलर फ्रिट्ज पर मिली उनकी हालिया जीत ने यह साबित कर दिया है कि वे क्ले कोर्ट पर भी उतने ही सहज हैं. इस जीत के साथ उनके एटीपी टूर पर और भी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है और भारतीय-अमेरिकी समुदाय उनके इस प्रदर्शन को गर्व के साथ देख रहा है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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