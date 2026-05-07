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Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया में चल रही हेड कोच की दबंगई, गंभीर की हिट लिस्ट पर कौन? पूर्व क्रिकेटर ने ठोका चौंकाने वाला दावा

टीम इंडिया में चल रही हेड कोच की दबंगई, गंभीर की 'हिट लिस्ट' पर कौन? पूर्व क्रिकेटर ने ठोका चौंकाने वाला दावा

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर विवादों में रहे हैं. पिछले साल उन्होंने टीम इंडिया के लिए हेड कोच का पद संभाला था, लेकिन अभी भी विवादों के घेरे में हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने गंभीर के खिलाफ डंके की चोट पर जहर उगला. उन्होंने दावा ठोका की गंभीर से टीम इंडिया में कुछ प्लेयर्स परेशान हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 07, 2026, 01:56 PM IST
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Gautam Gambhir
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टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर विवादों में रहे हैं. पिछले साल उन्होंने टीम इंडिया के लिए हेड कोच का पद संभाला था, लेकिन अभी भी विवादों के घेरे में हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने गंभीर के खिलाफ डंके की चोट पर जहर उगला. उन्होंने दावा ठोका की गंभीर से टीम इंडिया में कुछ प्लेयर्स परेशान हैं. इस पूर्व क्रिकेटर ने विराट कोहली से गंभीर की लड़ाई का भी जिक्र किया. इसके अलावा उनके व्यवहार पर भी डंके की चोट पर सवाल खड़े किए. 

गंभीर के व्यवहार की खोली पोल

पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने विकी लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं काफी पहले से निजी तौर पर जानता हूं जब वह बच्चे थे. मेरे भी उनके साथ कुछ मसले रहे हैं. उनका फंडा है या तो मेरी बात मानो, या फिर रास्ता नापो. वह बहुत ज़्यादा धमकाते थे, यहां तक कि दिल्ली क्रिकेट में भी. वह एक अमीर परिवार से आते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बुद्धिमान भी हैं, लेकिन उनका अहंकार एक अलग ही स्तर पर है. अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो तुम मेरी 'हिट लिस्ट' हो और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे.'

टीम इंडिया में कोई होगा बैचेन

वासन ने टीम इंडिया में उनकी ड्यूटी को लेकर कहा, 'मुझे यकीन है कि सभी खिलाड़ी बहुत खुश नहीं होंगे. कोई न कोई जरूर बेचैन होगा. निजी पसंद-नापसंद और वह भी इतनी मजबूत शख्सियत के साथ ऐसा होता है. निजी पसंद-नापसंद के साथ उन्हें सख्ती से हांकते हैं. अगर आप जीतते रहते हैं तो सब सही होता है. लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपको आलोचना सुननी पड़ेगी.'

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ये भी पढ़ें.. इस बल्लेबाज ने साइन किया गेंदबाजों का 'डेथ वारंट', एक ओवर में ठोके 6,6,6,6,6,6,6

गंभीर की हिट लिस्ट में कौन?

गंभीर की कई बार कुछ खिलाड़ियों को लेकर आलोचना का शिकार होना पड़ा है. वासन ने आगे कहा, 'मैं ऐसे एक-दो को जानता हूं जो खुलकर कुछ नहीं कहेंगे. मैं इस शो में उनके नाम नहीं बता सकता. हर कोई जानता है कि क्या चल रहा है. लेकिन उन खिलाड़ियों को किनारे करने के बाद भी, अगर आप जीत रहे हैं तो आपकी ही चलेगी. यह एक टीम स्पोर्ट है. कोई भी खिलाड़ी की बात नहीं सुनेगा. अगर कोच इन सब के बाद भी जीतता है तो कोच सही है और खिलाड़ी गलत.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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