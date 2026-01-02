Advertisement
trendingNow13061409
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup में शतक लगाने वाला इकलौता भारतीय, जिसने 2010 में रचा था इतिहास, MS Dhoni का कहलाता है जिगरी

T20 World Cup में शतक लगाने वाला इकलौता भारतीय, जिसने 2010 में रचा था इतिहास, MS Dhoni का कहलाता है जिगरी

Century for India in T20 World Cup: आईसीसी टी20 विश्व कप में 2007 से 2024 तक कई दिग्गज बल्लेबाजों ने यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि भारत की तरफ से सिर्फ एक शतक लगा. ये शतक भी साल 2010 में लगा था. तब से लेकर अब तक 7 बार टी20 विश्व कप हो चुका है, लेकिन एक भी भारतीय बल्लेबाज सेंचुरी नहीं लगा पाया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suresh Raina
Suresh Raina

Century for India in T20 World Cup: टी20 विश्व कप का इतिहास 19 साल पुराना है. 2007 में इसका आगाज हुआ था. पहले ही सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात देकर खिताब जीता था. 20 ओवर के फॉर्मेट वाला यह वर्ल्ड कप आयोजन हर 2 साल में होता है. 2007 से लेकर 2024 तक इसके 9 सीजन हो चुके हैं और इस बार 10वां संस्करण होना है. ये वही मंच है, जहां टफ कॉम्पिटिशन होता है. एक बढ़िया क्रिकेट जंग देखने को मिलती है. बड़ी टीमों और बड़े खिलाड़ियों के बीच सबसे बेहतर करने की चुनौती और खिताब जीतने का टास्क रहता है. इस टूर्नामेंट के इतिहास में केवल 11 बल्लेबाज ही शतक लगा पाए हैं. भारत की तरफ से सिर्फ एक शतक लगा है.

टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भले ही विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम है, लेकिन ये दोनों दिग्गज कभी भी सेंचुरी नहीं बना पाए. ऐसे में सवाल ये है कि भारत की तरफ से इस इवेंट में इकलौते सेंचुरियन कौन हैं. मतलब किस बल्लेबाज ने शतक ठोका है. आपके इसी सवाल का जवाब लेकर हम हाजिर हुए हैं.

आखिर कौन है ये धुरंधर?

टी20 विश्व कप के इतिहास में सेंचुरी ठोकने वाला बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि सुरेश रैना हैं, जिन्हें एमएस धोनी का जिगरी दोस्त भी कहा जाता है. इस खिलाड़ी ने साल 2010 में वेस्टइंडीज में खेले गए टी20 विश्व कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक ठोक इतिहास रचा था. वह उस मुकाबले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, क्योंकि भारत का पहला विकेट बिना रन के गिर चुका था. हालात ठीक नहीं थे, टीम पर दबाव था. तभी रैना ने कमाल किया और शतक ठोक यादगार पारी खेली. उन्होंने 60 गेंदों पर 9 चौके और 5 छक्कों की मदद से 101 रनों की पारी खेली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 में कौन करेगा ये कमाल

सुरेश रैना की 101 रनों की विस्फोटक पारी के दम पर भारत ने 186 रन बनाए थे और वह मैच 14 रनों से जीत लिया था. इसके बाद कई टी20 विश्व कप खेले गए. विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने भी कमाल किया, लेकिन कोई भी भारतीय बल्लेबाज इस उपलब्धि को दोहरा नहीं सका. अब 2026 में फैंस को उम्मीद है कि 16 साल बाद कोई न कोई बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को जरूर दोहराएगा. अभिषेक शर्मा तूफानी ओपनर हैं, जो शतक ठोकने की क्षमता रखते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप में टीम इंडिया का कोई खिलाड़ी शतक लगा पाता है या नहीं.

सुरेश रैना ने धोनी के साथ लिया था संन्यास

सुरेश रैना 2005 से लेकर 2018 तक भारत के लिए खेले थे. उन्होंने साल 2020 में एमएस धोनी के तुरंत बाद उसी दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था. उन्हें धोनी का जिगरी कहा जाता है. दोनों कई सालों तक एक साथ टीम इंडिया के लिए खेले. आईपीएल में भी दोनों चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे. सुरेश रैना और एमएस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को एक साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. उन्होंने 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना था क्योंकि एमएस धोनी का जर्सी नंबर 7 और रैना का जर्सी नंबर 3 था, जिसे मिलकर 73 होता है और उस साल भारत ने आजादी के 73 साल पूरे किए थे. रैना ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में 322 मैच खेले और 32.87 की औसत से 7988 रन बनाए थे, जिसमें 7 शतक और 48 फिफ्टी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026 में नहीं दिखेंगे यह 5 खूंखार बल्लेबाज, कभी अकेले के दम पर जिताते थे मैच

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

suresh raina

Trending news

सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
Kerala News
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
rahul gandhi news
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की